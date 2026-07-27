Una ricetta ‘povera’, semplice da preparare, con ingredienti semplici. Capace di sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle melanzane. Oggi su Ricette sarde parliamo delle melanzane alla sassarese (Mirinzana a la sassaresa), piatto nato a Sassari e diffuso nell’entroterra sardo, ottimo come antipasto, contorno o anche piatto unico. Talmente importante da meritarsi una canzone popolare nata quasi per gioco, “La mirinzana”.

Tempo: 1 ora

Difficoltà: bassa

Ingredienti: melanzane 600 g (grandi), aglio 4 spicchi, olio extravergine d’oliva 8-10 cucchiai, prezzemolo mezzo mazzetto, sale, pepe; per la variante: peperoncino.

Preparazione

• Tritare grossolanamente l’aglio, versarlo in un pestello con l’olio e ridurre a una crema con un po’ d’olio (10 minuti).

• Lavare e tagliare a metà le melanzane; praticare delle incisioni sulla polpa e condirle con la crema di olio e aglio; salare e pepare (5 minuti).

• Infornarle in una teglia rivestita da carta da forno, a temperatura abbastanza alta (200° C) per 40-45 minuti, con la parte della polpa rivolta verso l’alto.

• Controllare il grado di cottura con una forchetta; quando sono pronte, la polpa risulta morbidissima, quasi cremosa, e un po’ abbrustolita superiormente.

• Irrorare con un altro filo d’olio, aromatizzare di prezzemolo tritato fresco e servire subito, molto caldo.

Variante

Avvolgere le melanzane in carta d’alluminio, dopo averle condite anche con un pizzico di peperoncino; disporle su una griglia a circa 25 cm da abbondante brace e cuocerle per circa 50 minuti; eliminare le bucce, tagliare la polpa a pezzi grossi, metterla in una terrina, condirla con prezzemolo fresco e un filo d’olio, regolare ancora di sale e pepe, mescolare e servire tiepido.

Curiosità

È una ricetta che si fa ovunque con scarse differenze, ma a quanto pare l’origine dovrebbe essere attribuita proprio a Sassari.

Vino consigliato

Bianco della Nurra IGT.

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