Oggi su Ricette Sarde parliamo dei Germini (chiamati anche Sos Germinos , Giarminos), degli squisiti pasticcini originari dell’area centro-occidentale e meridionale dell’Isola a base di mandorle buoni per tutte le occasioni. Per ogni festa, ma anche per la colazione o per il tè.

Tempo: 1 ora e 45 minuti (45 minuti in più per la variante)

Difficoltà: bassa

Ingredienti: mandorle dolci sbiancate 300 g, zucchero 200 g, acqua 3 bicchieri, liquore a scelta (come maraschino) 1 cucchiaio, acqua di fiori d’arancio 2 cucchiai, limone 1; per guarnire, lamina dorata o argentata; per servire, ostie (qualche foglio); per la variante, mompariglia.

Preparazione

• Ridurre le mandorle a sottilissime scagliette e lamelle; preferibilmente, utilizzare l’apposito attrezzo, da applicare al frullatore; si trovano anche in vendita, già pronte (30 minuti); grattugiare la buccia del limone.

• Versare in un tegame l’acqua, lo zucchero e il liquore; portare a bollore (10 minuti), sempre mescolando.

• Abbassare al minimo la fiamma e farlo sciogliere, sempre rimestando; continuare per almeno 5 minuti.

• Se il composto si asciuga troppo, bagnare con poca acqua; se appare troppo liquido, aggiungere zucchero; alla fine deve filare.

• Unire le mandorle, la buccia di limone e l’acqua di fiori d’arancio; continuare per qualche minuto sempre mescolando, finché le mandorle assorbono lo sciroppo.

• Spegnere appena risulta omogeno, far intiepidire e compattare per 10-15 minuti, poi prelevarne un cucchiaio, conformare a conetto alto 5-6 cm; poggiare i germini sulle ostie, da ritagliare a dischi con un diametro di circa 3-4 cm (10 minuti); guarnire con la lamina dorata o argentata (5 minuti), far raffreddare (25 minuti) e servire.

Variante

Tostare le mandorle, affettate grossolanamente, per 45 minuti nel forno a 120° C, finché si colorano bene; alla fine conformare a piccole palline, da poggiare sulle ostie o in cestinetti di carta; guarnire la superficie con palline di zucchero colorato (mompariglia); il restante procedimento è identico.

Curiosità

Si fanno in un gran numero di modi, ma le due principali sono quella proposta nella ricetta e nella foto, e

l’altra della variante. Spesso vengono confusi con is giasminus, che si rassomigliano invece ai bianchini, ossia alle meringhe, e sono a base di albumi.

Vino consigliato

Bianco Vernaccia di Oristano

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