Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto perfetto per l’estate: le zucchine ripiene, anche conosciute come croccorighedda a prenu.

INGREDIENTI. 6 Zucchine di media grandezza, 1 cipolla, 1 mazzo di prezzemolo, 1 pomodoro secco, 1 cucchiaio di pane grattugiato, 4 foglie di basilico, 2 uova intere, 2 cucchiai di pecorino e olio evo.

PREPARAZIONE. Bisogna innanzitutto prelessare le zucchine per dieci minuti nell’acqua salata, poi tirarle fuori e una volta raffreddate, suddividerle a metà e con un cucchiaino tirare fuori la parte interna lasciando nel margine esterno un po’ di polpa. Bisogna quindi riunire in una vaschetta la polpa estratta, togliendo anche i semi più grossi.

Intanto si prepara un battuto con la cipolla, il prezzemolo, il pomodoro secco senza semi, lavato e quindi anche senza sale, tre o quattro foglie di basilico e poi si unisce alla polpa delle zucchine. A questo punto si amalgama il tutto con le uova sbattute, un cucchiaio di pane grattugiato e due cucchiai di pecorino dolce.

Infine, si riempiono le mezze zucchine con il composto preparato e si sistemano in un contenitore, si bagnano in superficie con un filo d’olio e si cuociono in forno per circa un’ora bagnandole quando necessario, con il fondo di cottura e qualche cucchiaiata di brodo o acqua. Si consiglia di servirle tiepide.

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