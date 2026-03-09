Sardegna Isola del golf con pochi impianti: il mercato vale miliardi

Un futuro da terra promessa per migliaia di praticanti e forse un pochino negli anni il vacanziere golfistico è stato trascurato. Ora la Sardegna si accorge di avere un potenziale notevole. E a Olbia un torneo tutto al femminile ha rilanciato la candidatura.

Per concorrere con le altre destinazioni servono una strategia lungimirante, che vada oltre i rischi di eventuali speculazioni, ma soprattutto nuove strutture. Se nell'Isola ci fossero più impianti infatti sarebbe evidente l'effetto moltiplicatore, come numero di appassionati altospendenti. Perché sono i dati a parlare chiaro. È un mercato che vale miliardi.

Parla Andrea Ferlito, maestro del Botanic Golf Sa Cuba di Olbia