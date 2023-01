Dedalo, il grande architetto della mitologia greca ideatore del labirinto del Minotauro a Creta, avrebbe messo le sue abilità anche al servizio dei popoli sardi.

A raccontare la leggenda sono Pausania e Diodoro Siculo, secondo cui Dedalo, in fuga da Minosse in terra sarda, insegnò alla popolazione dell’isola a erigere imponenti costruzioni in pietra, in grado di sopravvivere nel tempo.

Stiamo parlando dei nuraghi, strutture antichissime e ancora oggi avvolte nel mistero.

Dove si trova il nuraghe più più grande della Sardegna? – Tra i complessi nuragici più imponenti e meglio conservati c’è il Nuraghe Arrubiu, il Gigante Rosso, a Orroli, nel Sarcidano.

Si tratta di uno dei maggiori luoghi di interesse in Sardegna, dal grande fascino e luogo tra i più visitati dai turisti.

La struttura – La sua struttura supera di gran lunga per “monumentalità” tutti gli altri nuraghi in Sardegna. «La monumentalità del nuraghe giustifica il suo ruolo di caposaldo di un vasto territorio sul quale gravitano numerosi nuraghi satellite, diverse tombe di giganti, ampi insediamenti ed un luogo di culto nel Tempio a Pozzo di Su Putzu», si legge sul sito ufficiale del Nuraghe.

Le caratteristiche – Lo spazio occupato dalle sue molte torri - ne sono state contate 22 - è stimato in un ettaro circa e l'altezza residua della torre centrale è di m 14 circa a fronte di un'altezza originaria calcolata in circa 30 metri.

(Foto Sardegna Turismo)

La storia – La vita nel monumento, spiegano gli esperti «si è protratta dal XIV fino al IX secolo a. C., con diverse fasi di utilizzo e cambiamenti d'uso nel lungo percorso storico, fino al crollo che ne ha sepolto e mascherato le vestigia. Dopo un lungo sonno il nuraghe oramai collassato fu riutilizzato da popolazioni locali in età romana e alto-medievale».

Curiosità – Il nome “arrubiu”, ovvero rosso, deriva dal colore dei licheni presenti sulla superfici dei suoi muri.

Come arrivare al complesso del Nuraghe Rosso – Tutte le informazioni necessarie per raggiungere il complesso del Nuraghe Arrubiu di Orroli, con anche consigli per gli itinerari sono reperibili sul sito web ufficiale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata