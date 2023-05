Le tombe dei Giganti in Sardegna sono una delle più belle testimonianze dell’età nuragica nell’Isola. Assolutamente tra i luoghi da visitare.

Storia delle tombe dei giganti in Sardegna – Le tombe dei giganti sono maestosi monumenti sepolcrali riutilizzati come tombe collettive in età nuragica, presumibilmente utilizzate tra il Bronzo Antico e il Bronzo Finale (1800-1100 a.C.) e presenti in tutta la Sardegna.

Perché vengono chiamate tombe dei giganti? – Il nome deriva dalla leggenda che tra i resti siano state trovate delle ossa enormi, di dimensioni non umane , quindi dei “giganti”. Un mistero che alimenta il mito e il fascino.

Come sono fatte le tombe dei giganti – Si tratta di costruzioni imponenti, costruite con grossi blocchi di pietra piantati nel terreno, a base rettangolare absidata (cioè con la parte finale semicircolare).

Quante tombe dei giganti si trovano in Sardegna? – Stando agli ultimi censimenti se ne trovano 800.

Dove si trovano le tombe dei giganti in Sardegna: le più belle da visitare – Capichera, Li Lolghi e Coddu Vecchju (Arzachena), Madau (Fonni), Tamuli (Macomer). La più antica tomba dei giganti esistente in Sardegna è Su Cuaddu de Nixias (Lunamatrona). Ma ci sono anche Sa Domu 'e S'Orcu (Siddi) e Barrancu Mannu (Santadi).

Ancora: in Gallura c’è la tomba dei Giganti di Pascaredda (Calangianus). Proseguendo verso Olbia la tomba su Mont'e s'Abe.

