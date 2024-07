Un luogo abbandonato, suggestivo e avvolto dal mistero. Stiamo parlando della Casa della Contessa, edificio in rovina a Costa Rei, lungo via Monte Nai, in territorio di Muravera.

La leggenda della Casa della Contessa – Sono molte le storie e leggende che si raccontano su questa struttura, che in origine era una bellissima villa, dotata di piscina e garage e di una splendida vista sul mare. Oggi è completamente abbandonata a se stessa, cadente, con le pareti ricoperte di graffiti, circondata dai fichi d’india e insidiata dalla vegetazione selvaggia.

Secondo alcuni apparteneva a una nobildonna belga, secondo altri a una contessa originaria del Nord Italia. La donna aveva deciso, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, di trasferirsi nell’Isola, dopo essere rimasta vedova. E aveva scelto il Sarrabus, dove ci sono alcune tra le più belle spiagge della Sardegna, acquistando una villa a Costa Rei – che ai tempi ancora non aveva conosciuto il boom edilizio turistico - dove aveva iniziato ad abitare assieme al figlio.

Il ragazzo, però, narra ancora la leggenda, rimase vittima di una tragedia: secondo alcune versioni morì in un incidente stradale, secondo altre annegò. Sia come sia, dopo il nuovo, tremendo lutto, la proprietaria decise di lasciare per sempre la villa e di andarsene dall’Isola, eclissandosi. E quella che fu la sua splendida residenza sarda andò progressivamente in rovina. E, trascorso ormai quasi mezzo secolo, in rovina resta tuttora.

La splendida vista sul mare (Foto S. - L'Unione Sarda)

Si può visitare la villa? – La Casa della Contessa è “aperta” e accessibile a tutti, ma a rischio e pericolo di chi vi si avvicina: essendo abbandonata e cadente presenta infatti notevoli pericoli. Ciò nonostante in molti vi si avventurano, come dimostrano i tanti graffiti e le tante scritte lasciate sui muri. A visitarla sono anche gli amanti delle storie di mistero e di fantasmi: racconta un’altra leggenda, infatti, nell’edificio si aggirerebbe uno spettro, che a seconda delle versioni è quello della nobildonna stessa oppure quello del suo sfortunato figlio.

La Casa della Contessa (Foto S. - L'Unione Sarda)

