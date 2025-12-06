In Sardegna l’Immacolata Concezione non nasce nei sermoni, ma nelle regole non scritte dei campi, nei gesti che nessuno ricorda di aver imparato e che pure tutti conoscono.

È una festa capace persino di dettare legge agli animali da lavoro: niente aratri, niente fatica e non per devozione, ma perché le corna dei buoi, si diceva, non perdonano chi sfida la Purissima. Da lì parte tutto.

Il dogma proclamato da Pio IX nel 1854 è solo una tappa ufficiale di una storia che in Sardegna aveva già preso una direzione tutta sua.

Sa die ’e sa Purissima era un confine rigido: il lavoro si fermava, punto. Nel calendario agropastorale l’Immacolata funzionava come reset stagionale, un richiamo che teneva insieme fede, superstizione e gestione pratica della vita rurale.

Oggi il mondo è cambiato, ma la mappa dei riti continua a essere sorprendentemente nitida.

Ad Alghero, la festa inizia nella chiesa di Santa Maria e si sposta verso il porto: una processione essenziale, senza scenografie aggiuntive, che raggiunge la statua della Madonna collocata accanto all’acqua. È lì per un motivo preciso: proteggere chi parte e chi ritorna.

A Sassari, invece, l’Infiorata dell’8 dicembre, vede protagonisti i vigili del fuoco che sollevano la corona di fiori e la fissano sul capo della Vergine. Un gesto ripetuto ogni anno con la precisione di una manutenzione rituale, riconosciuto anche dall’Unesco.

Nell’Oristanese il culto all’Immacolata trova un’altra declinazione a Bonarcado, dove perfino il toponimo racconta la dedizione all’idea di “purissima”. La chiesa di Nostra Signora di Bonacattu, di tradizione romanica, è un monumento che resiste ai secoli come un documento in muratura.

Sul versante opposto dell’Isola, a Oliena, l’8 dicembre coincide ancora con sa mannale, la macellazione del maiale domestico. Una scelta che un tempo non aveva nulla di simbolico: senza frigoriferi, la data serviva per garantire sicurezza alimentare. In Sardegna molte tradizioni sono nate così: per necessità, prima che per identità.

Cagliari — città che della Purissima ha fatto la patrona dell’Università — conserva le tracce del culto in modo meno celebrativo e più stratificato.

La statua dell’Immacolata in piazza del Carmine, ruotata di quarantacinque gradi dai bombardamenti del 1943, è uno di quei segni che si è scelto di non restaurare, ma di accettare per non dimenticare. Nel quartiere Castello, invece, la topografia stessa testimonia la devozione. Portici, archi, piazzette: piccoli punti di contatto tra la città e una memoria che si infila sublime nelle architetture.

E poi ci sono i dolci, che più che “tipici” sono codici gastronomici della festa. I mustazzoleddus de mendula dell’Oristanese ( mostaccioli di mandorla con glassa lucida “a puntu”) sanciscono l’arrivo della stagione. Nel Sassarese, sa cogonelda unisce ciccioli, uvetta e scorza d’arancia in una ricetta che racconta l’ingegnosità delle cucine domestiche, capaci di trasformare ogni risorsa in un piatto “diverso”.

