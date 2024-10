I monologhi, le imitazioni, le impersonificazioni. Il governatore della Campania De Luca è la solita miniera d’oro ma anche il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani alla prese con il nuovo corso di Forza Italia che stira le camicie di Marina Berlusconi (cosa fa? “questo è il mio compito”) o Briatore che se la “prende” con Bonelli e Fratoianni non sono mica male. Straordinario il dissing tra l’ex ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Per fortuna il nostro Paese non lascia mai privi di risorse né di un valido materiale comico e Maurizio Crozza è tornato serenamente al suo posto, nel venerdì sera del Nove (Fratelli di Crozza) rilanciando la formula a cui ormai si è tutti affezionati.

In nessun luogo televisivo si consuma la satira politica con questi modi e toni: Crozza, il camaleonte, l’one man show, è l’autore principale. Il programma, noto per la sua capacità di coniugare intrattenimento e critica, affronta con ironia temi attuali, personaggi pubblici e notizie di cronaca, offrendo spunti di riflessione a partire da una risata. La formula vincente che ha caratterizzato le edizioni precedenti è rimasta intatta: sketch, imitazioni e satira intelligente, il tutto condito da una grande dose di creatività. Le imitazioni di personaggi si confermano uno dei punti di forza del programma: tra costumi fantasiosi e un’interpretazione esilarante, Crozza riesce a ritrarre con precisione le peculiarità e le manie dei suoi soggetti, dal politico di turno all’icona della musica pop.

Accanto alle new entry, anche stavolta tornano alcuni personaggi amatissimi della prima parte dell'ottava stagione, a cominciare da Matteo Salvini che sarà protagonista di un commento accorato e suggestivo sul processo Open Arms, e Beppe Grillo, in rotta col leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Uno degli elementi innovativi di questa stagione è l’introduzione di un set all’avanguardia, dove la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Grazie a schermi interattivi e scenografie dinamiche, il pubblico è immerso in un’esperienza visiva coinvolgente. Durante le esibizioni, Crozza interagisce direttamente con gli ospiti, dando vita a duetti e scambi che rendono ogni puntata unica. Irripetibile.

