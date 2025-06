Per la prima volta si è presentato in aula e per la prima volta ha parlato Ciro Grillo. E lo ha fatto quando il processo per il presunto stupro di gruppo nella villa del padre Beppe a Cala di Volpe è giunto alle battute finali, nel giorno della requisitoria del pm.

Il figlio del fondatore M5s, imputato assieme ai suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in cui ha proclamato la sua innocenza. «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa», ha detto, «ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo e sono praticante avvocato. Credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci».

Poi si sono aperte le porte ai giornalisti e ha preso la parola il procuratore capo di Tempio, Gregorio Capasso, che ha iniziato la sua requisitoria puntandola sullo stato di «inferiorità psicofisica» della vittima, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Già nel tardo pomeriggio, afferma il pm, avevano iniziato a bere, anche superalcolici. Gli stessi ragazzi nei verbali, ha sottolineato Capasso, dicono che quando lei è arrivata a casa Grillo era già alticcia. Inoltre, sostiene il procuratore, la presunta vittima era a digiuno.

Presenti in aula anche Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Non Francesco Corsiglia, unico ad intervenire nelle scorse udienze, in cui aveva rilasciato dichiarazioni ed era stato sentito per 12 ore.

Il processo è alle battute finali. Dopo la requisitoria e le richieste del pm (che parlerà a lungo e non è detto che finisca oggi), toccherà domani alle parti civili. A seguire, il 10, 11 e 12 luglio, tocca alle difese degli imputati.

La storia risale al 17 luglio 2019: i quatto giovani, tutti di 19 anni, erano in Costa Smeralda per una vacanza nella villa di Beppe Grillo a Cala di Volpe, Arzachena. In discoteca hanno conosciuto due ragazze e poi sono andati tutti insieme a casa Grillo. Una delle due si è addormentata e in quel momento l’altra – almeno così racconta nella denuncia – sarebbe stata violentata. Prima dal solo Corsiglia, poi da tutti e quattro assieme secondo quanto denunciato.

Gli imputati hanno sempre sostenuto che il rapporto fosse consenziente, cosa ribadita anche oggi in aula da Ciro Grillo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

