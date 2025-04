Tra pochi giorni anche la facciata sarà demolita e così dell’ex stazione marittima del porto di via Roma non rimarrà più niente. Proseguono nel pieno rispetto della tabella di marcia i lavori per “La completa riqualificazione e riconversione dell’ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica della zona; la revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la Calata Sant’Agostino e la sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di via Roma”. Un’opera gestita dalla Marina di Porto Rotondo, attraverso un project financing che prevede un investimento privato di 34 milioni di euro.

Il rendering dell'albergo che sorgerà al posto dell'ex stazione marittima del porto di Cagliari



Lo stato dell’arte

«La facciata del vecchio edificio non è sottoposta ad alcun vincolo della Sovrintendenza, né altro perché non ha 70 anni». Natale Ditel, segretario generale dell’Autorità portuale, come premessa vuole sfatare una leggenda metropolitana che gira da tempo sui social. «Più semplicemente in quell’area ci sono due cabine elettriche, nei giorni scorsi abbiamo deciso la loro nuova collocazione e presto saranno spostate». Con l’ultima demolizione lo skyline del porto di via Cambierà completamente. Per poco tempo, però, perché i lavori eseguiti dall’impresa di costruzioni Pellegrini, la stessa che sta lavorando nel cantiere di via Roma, in altre zone del porto, alle Ex Fas di Elmas e che dovrà demolire e ricostruire il mercato di San Benedetto, proseguiranno con gli scavi. «Nel sottosuolo, in banchina, dovranno essere realizzati i servizi dell’albergo: lavanderia, depositi e altro», afferma Ditel. «Purtroppo le altezze non possono essere modificate e dovranno essere le stesse più un metro della vecchia stazione marittima». I tempi, visti i precedenti nei cantieri cittadini, saranno rispettati? «Sì – aggiunge il segretario generale dell'Authority – in meno di due anni saranno completati il centro servizi con annesso albergo e ormeggi per giga yacht».

A breve cambierà anche la circolazione interna al porto di via Roma, con inevitabili ripercussioni anche per il traffico, già caotico, nel lungomare New York 11 Settembre. «Entro la fine del mese partirà il cantiere per realizzare una fontana e la passeggiata in tek», svela Ditel. «Di conseguenza saranno eliminati i parcheggi, oggi riservati a bus e taxi, di fronte all’ex stazione marittima, nella calata Azuni.

L’albergo

Il nuovo edificio si svilupperà su tre livelli più uno interrato adibito a locali tecnici. I piano terra della struttura sarà dedicato a servizi per la nautica da diporto con reception, sala d’attesa, uffici del personale e della sicurezza, servizi igienici, deposito bagagli, ambulatori per il primo soccorso, ma anche attività commerciali e di ristorazione con spazi all’aperto fronte mare e piscina a sfioro. I piani superiori ospiteranno 36 camere, un’area benessere con palestra e spa, una piscina e terrazze panoramiche.

