Il calcio a 5 sardo a livello nazionale perde la serie A2 élite, con l’addio della Leonardo, e non vedrà ai nastri di partenza della serie B la Jasnagora, rinunciataria anche dell’iscrizione alla B femminile così come l’Arzachena. Note negative conosciute in parte da tempo e ufficiali dopo il comunicato della Divisione Calcio a 5 che porta però due belle notizie, anche queste attese ma ora ufficiali: il Quartu vola in A2 mentre il Villaspeciosa affronterà la serie B nazionale.

Dunque con la composizione dei gironi dei campionati nazionali (serie A, A2 élite, A2 e B) anche la Sardegna del futsal che conta conosce il proprio futuro. In campo maschile si è passati dalle sette squadre presenti lo scorso campionato (la Leonardo in A2 élite, Jasna, Alghero, Monastir, Elmas, Quartu e Ussana in serie B) alle sei ai nastri di partenza della nuova stagione: Quartu in A2, Elmas, Monastir, Ussana, Città di Cagliari e Villaspeciosa in B. Anche in campo femminile il bilancio vede una squadra in meno: nella stagione 2024-2025 c’erano il Cagliari Mediterranea in serie A e Arzachena, Athena, Cus Cagliari, Jasnagora e Oristanese in serie B (sei società), mentre quest’anno ci saranno ancora il Cagliari nella massima serie, con Athena Sassari, Cus Cagliari, Ittiri e Oristanese (dunque cinque squadre sarde).

L’addio della Leonardo era già stato comunicato da tempo. Dopo aver conquistato sul campo la salvezza nella serie A2 élite, ai playout, la società del presidente Gianluca Manca aveva fatto sapere che non ci sarebbe stata l’iscrizione della squadra. Troppo impegnativo, stancante e pesante pensare di dover affrontare ancora un’altra stagione molto dura anche dal punto di vista economico per le trasferte. Resterà però in piedi l’attività giovanile senza dunque avere una prima squadra.

Finisce anche l’avventura della Jasnagora: niente iscrizione nella serie B maschile (dopo aver sfiorato, nei playoff, la promozione in A2) né nella serie B femminile. Un’altra realtà storica del calcio a 5 sardo dunque getta la spugna dopo aver regalato emozioni e risultati importanti alla Sardegna.

Serginho del Quartu

Chi esulta è il Quartu con il ripescaggio in serie A2. Una società giovane capace, nel giro di due anni, prima di vincere il campionato di serie C1 regionale, poi di conquistare i playoff di serie B e venir ripescata in serie A2. I quartesi del presidente Fabrizio Righetto sono stati inseriti nel girone A con Alto Vicentino, Aosta, Avis Isola, Energy Saving, Cornedo, Villorba, Olimpia Verona, Orange Asti, Real Sesto, Fiano Plus e Videoton Crema.

In serie B, squadre sarde divise in due gironi. Le confermate Elmas, San Sebastiano Ussana e Monastir sono state inserite nel girone A con Levante, Argonese, Cardano, Domus Bresso, Itar, Real Five, Serming e Varese. Nel gruppo E ci sono invece le due neopromosse, Città di Cagliari e Villaspeciosa: affronteranno Aranova, Ardea, Futsal Academy, La Pisana, Mirafin, Real Castel Fondana, Real Ciampino, Roma 1927 e Sporting Roma.

Per il Cagliari femminile, capace di salvarsi e arrivare ai playoff Scudetto, sarà ancora serie A con avversari del calibro di Bitonto, Cbm Futsal Team, Falconara, Molfetta, Pescara, Kick Off, lazio, Altamura. Tikitaka, Women Roma e Audace Verona. Girone A di serie B per le quattro squadre sarde: Athena Sassari, Cus Cagliari, il neopromosso Ittiri e la ripesata Oristanese giocheranno contro Aosta, Taurinense, Pero, San Remigio, Solarity e Top Five.

Ancora da definire la composizione del massimo campionato regionale di serie C1. L’anno scorso le squadre erano 14: due sono salite in serie B e tre retrocesse in C2. E, dal comunicato della delegazione regionale di Calcio a 5, il Città di Sestu non si è iscritto al campionato di C1. Restano dunque Serramanna, Cus Cagliari, Domus, Fanni Sassari, Villasor, Ichnos Sassari, Villacidrese e Zb Iron Bridge. A queste otto si aggiungono la retrocessa (dalla B) Alghero e la neopromossa dalla C2, il Decimo. Si arriva a dieci squadre a cui si dovrebbero aggiungere Oristanese e Atletico Sestu, che hanno presentato domanda di ripescaggio e che sono arrivate prima e terza nei playoff. Dunque se non ci saranno cambiamenti, la C1 maschile sarà a dodici squadre. Tutto in attesa di ufficialità.

