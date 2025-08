Nuova vita per piazza Franco Oliverio, riqualificazione delle passerelle pedonali sul canale San Bartolomeo e illuminazione pubblica a Led con luci colorate per eventi e manifestazioni. Sono queste alcune delle principali novità previste per il quartiere Sant’Elia, grazie a due nuovi interventi approvati dalla Giunta comunale nell’ambito del progetto “Riqualificazione del fronte mare di Cagliari”.

I fondi stanziati ammontano a 8,8 milioni di euro, tutti a valere sul programma PN Metro Plus 21-27: 4,3 milioni per il primo progetto, dedicato al cuore del quartiere, e 4,5 milioni per il secondo, volto a migliorare i collegamenti pedonali tra le aree sportive di Sant’Elia e Montemixi.

Il primo intervento prevede il restyling completo di piazza Franco Oliverio, con nuovi camminamenti pedonali, la creazione del sagrato della chiesa di Sant’Elia e la ricucitura urbanistica tra il Lazzaretto e le aree circostanti. Verranno inoltre sistemate via Gavino Gabriel e l’asse viario del Borgo Sant’Elia, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la vivibilità di una delle zone più suggestive della città.

Il secondo progetto punta invece a valorizzare le passerelle pedonali esistenti che collegano le due sponde del canale San Bartolomeo. Previsti interventi di risanamento, ammodernamento architettonico e una nuova illuminazione a Led, capace di cambiare colore in occasione di eventi sportivi o culturali. Le passerelle diventeranno così non solo un collegamento funzionale, ma anche un elemento urbano valorizzato e integrato nel paesaggio.

Entrambi i progetti si inseriscono in un piano più ampio di rigenerazione urbana del quartiere Sant’Elia, già avviato negli anni scorsi con fondi PON Metro 14-20 e oggi proseguito grazie al PN Metro Plus 21-27 e al PNRR. L’obiettivo finale è quello di ricucire il rapporto tra il borgo cagliaritano e il resto della città, riqualificando spazi pubblici, infrastrutture e percorsi pedonali.

(Unioneonline/v.f.)

