In meno di un mese il suo video ha totalizzato più di seimila visualizzazioni e ora, Nicola Paderi, scala la classifica dei talenti del web conquistando con il suo primo singolo “Vivo Este Amor” il popolo della rete in men che non si dica. La confidenza con i social, con la fama guadagnata come beauty influencer e prima ancora con il suo lavoro di parrucchiere, l'ha portato dritto sulla strada battuta da molti giovani artisti che, in tutto il mondo, per farsi conoscere caricano le proprie performance su internet. Ed è andata proprio così anche a Nicola, cagliaritano di 43 anni, e per lui «sono troppi». Ma non c'è età per concretizzare le passioni, tanto più per uno che il sogno di diventare un giorno cantante l'ha inseguito fin da bambino. «Quel giorno è arrivato», sospira, «io continuerò a fare tagli e colori alle clienti nel mio salone ma ho anche tanti desideri da esaudire nel campo della musica, della tv e dell'arte in genere: ora che nel mio lavoro mi sono realizzato, riesco a dedicarmi alle mie passioni, mi piace spaziare su ogni campo e raggiungere obiettivi di qualità che fanno da contorno alla mia attività principale di imprenditore, fonte indispensabile per mettere a frutto le mie idee».

Autoproduzione

La moda è scoppiata da alcuni anni: sono tantissimi i video digitali che girano sui social network e incantano gli internauti.YouTube è sicuramente la piattaforma più utilizzata dagli utenti online, ma vanno molto anche Facebook e Instagram e tanti altri social sono pronti a raccogliere la sfida e a scommettere sui video. La battaglia comincia a diventare agguerrita e resisterà chi ha davvero talento. Nicola Paderi lo sa bene ed è per questo che ha curato tutti i dettagli del suo progetto, poi tradotto in musica da professionisti del settore. È uno che ha fatto della bellezza il terreno delle sue sfide personali e professionali. «Fare cose belle e bene», è il suo motto, mostrandosi sempre pronto a varcare qualsiasi nuovo orizzonte nella sua vita («Prossima sfida? Un libro»). Nemmeno la pandemia gli ha messo un freno: se il salone è rimasto chiuso per Covid, il titolare non si è fermato, anzi è stata la spinta per puntare al traguardo successivo: autoprodursi e incidere il suo primo singolo, Vivo Este Amor. Un successo che forse non si aspettava e ora vale la pena di raccontarlo.

Nicola Paderi: canta Vivo Este Amor

La formazione

Perché il cantante Nicola Paderi non nasce per caso e quando gli chiedi chi è punta in alto: «Un artista a 360 gradi». Da piccolo ha cominciato a cantare con un karaoke regalato dai genitori ma la sua formazione avviene nelle scuole di musica. A 20 anni è già in giro nei locali della Sardegna, canta un po' tutti i generi ma soprattutto pop. L'attrazione per il bello e l'estetica lo portano dopo il diploma a entrare nella scuola per parrucchieri: da lì inizia un percorso professionale che lo porta a Roma, per diversi anni. Nel 2014 rientra a Cagliari per aprire il salone di bellezza e diventare imprenditore a tutti gli effetti. Ma il canto non lo molla: riprende le lezioni con il maestro Sergio Calafiura (Voice Power), di mattina lavora e di notte si esibisce nei locali, nei piano bar. L'estate scorsa inizia a lavorare alla sua creatura. «Scrivo la storia della canzone e il mio maestro mi indirizza a Mario Ana (autore e compositore) e Lorenzo Cuscusa (executive director ad production): con grandissimo impegno ci dedichiamo al progetto, voglio cantare in spagnolo, amo quella lingua e le musiche latino americane, il reggaeton. Il progetto è tutto mio ma la realizzazione è di questi professionisti che mi hanno supportato e sopportato per realizzare il mio sogno».

Il disco

È “Vivo Este Amor”, diventato anche un video musicale: Nicola Paderi canta accerchiato da tante ballerine professioniste sarde, all'interno di una coreografia curata da un altro sardo, Roberto Fanni, «in omaggio alla mia terra e alle mie origini». Il video spacca e conquista il popolo del web, così tanto da ripagare tutti gli sforzi fatti per ottenere un prodotto di qualità. «Il brano parla d’amore e di rinascita», spiega il cantante. «Un amore, in questo caso virtuale, incompiuto, distante ma, allo stesso tempo, intenso e travolgente». Sul suo singolo si legge: «Una storia che segna il confine tra il non vissuto e la ricerca del proprio io. Un grido sensuale ed armonico, come il battito d’ali di una farfalla. Una canzone da ascoltare ma, soprattutto, da vivere». Provare per credere. E tante «felicitaciones», scrivono gli amici del web. Semplicemente «Estupenda Nico!!!».

