Fine anno, tempo di bilanci, classifiche e consigli per i regali anche per gli appassionati di fotografia. Nel 2023 sono stati pubblicati tantissimi libri. Monografie, cataloghi, manuali, saggi. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Nel dubbio si possono regalare alcuni classici e si va sul sicuro. Nei siti online specializzati in fotografia in questi ultimi giorni si moltiplicano gli elenchi e i suggerimenti. Ci sono due libri che vengono sempre consigliati, in particolare per i neofiti e per gli appassionati: "La camera chiara” di Roland Barthes e "Sulla fotografia" di Susan Sontag, entrambi pubblicati da Einaudi. Tra gli evergreen, quei libri indispensabili per chiunque sia appassionato di reportage, c'è sempre "Leggermente fuori fuoco" di Robert Capa. In commercio ci sono diverse edizioni. E molto interessante una ristampa pubblicata da Contrasto. «È il più famoso fotografo di tutti i tempi - si legge nel sito della casa editrice - nato in Ungheria nel 1913 con il nome di Endre Friedmann, costretto a emigrare a Berlino, si trasferisce a Parigi dove assume lo pseudonimo di Robert Capa, un fotografo americano da lui inventato per conquistare credibilità presso i giornali. Durante la sua vita, Capa ha fotografato molte guerre e le sue immagini, coraggiose al limite del temerario, lo hanno reso immediatamente famoso».

Gli incontri di Mario Calabresi

Nel 2023 è stato ristampato anche "A occhi aperti", il libro scritto dal giornalista Mario Calabresi che racconta Steve McCurry, Josef Koudelka, Don McCullin, Elliott Erwitt, Paul Fusco, Alex Webb, Gabriele Basilico, Abbas, Paolo Pellegrin, Sebastião Salgado, Susan Meiselas, Letizia Battaglia. «Queste foto che hanno plasmato il nostro immaginario collettivo - dice Calabresi - mi hanno spinto ad andare a cercare i loro autori, per farmi raccontare il momento in cui hanno incontrato la storia e hanno saputo riconoscerla. È stato un viaggio affascinante, non solo nella fotografia, ma negli avvenimenti che hanno costruito la memoria degli ultimi cinquant’anni».

Letizia Battaglia

Tra i fotografi raccontati da Mario Calabresi c’è anche Letizia Battaglia, la grande reporter scomparsa il 13 aprile del 2022. Quest’anno sono stati pubblicati alcuni libri. Molto interessante “Letizia Battaglia sono io”, il catalogo della mostra ospitata nelle sale di Palazzo Ducale a Genova. Tante immagini anche in “Letizia Battaglia senza fine” (pubblicato dalla casa editrice Electa). I curatori del libro, Paolo Falcone e Sabrina Pisu «ripropongono in queste pagine , la polifonia dei lavori della fotografa siciliana. Sono state coinvolte sette donne, scrittrici e autrici, "persone", come le avrebbe chiamate lei stessa, che hanno conosciuto o meno, amato, incontrato in un luogo vero o immaginario, al di là del vissuto propriamente detto ma comunque dentro un ideale comune, Letizia Battaglia».

Elliott Erwitt

Un mese fa la fotografia mondiale è rimasta orfano di uno dei più grandi maestri del bianco e nero: Elliott Erwitt. In commercio ci sono decine di libri firmati dal documentarista americano. L’elenco è davvero lungo. Tra i titoli più interessanti c’è la monografia pubblicata qualche anno fa da Silvana Editoriale. Contiene 136 scatti che hanno reso celebre Erwitt. Da avere assolutamente anche “New York”, “Dog dogs”, “Personal Best”, “Kolor” e tantissimi altri.

I manuali di fotografia

Nel sito della “Libreria Universitaria” è stata stilata una speciale classifica dei libri di fotografia più venduti nel 2023. Oltre ai classici di Barthes e Sontag ci sono anche tantissimi manuali, opere che raccontano e spiegano la fotografia sotto l’aspetto tecnico. Una delle opere più apprezzate è “L’occhio del fotografo, la composizione nella fotografia digitale” di Michael Freeman (Edizioni Logos). Grandi riscontri anche per “La guida definitiva alla posa fotografia. Tecniche e trucchi per valorizzare ogni soggetto” di Linsday Adler, pubblicato da Apogeo. Nella parte alta della classifica c’è “Nuovo trattato di fotografia moderna ad uso delle scuole di fotografia degli amatori e dei professionisti” di Michael Langford, Anna Fox e Richard Sawdon Smith (edizioni Il Castello).

