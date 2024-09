L’ufficio scolastico regionale della Sardegna ha scelto le otto scuole che accoglieranno a Cagliari per l’inaugurazione dell’anno scolastico il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, il 16 settembre, alle 16,30, accompagnato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, parteciperà alla ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, cerimonia diventata itinerante dal 2015, quest’anno ospitata nella sede di via Pintus del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II".

Queste le 8 scuole, una per ogni provincia dell’Isola, che rappresenteranno la Sardegna, oltre, ovviamente a quella ospitante l'evento, il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari: liceo "Marconi" di Sassari, IIS "Deffenu" di Olbia, IIS "Volta" di Nuoro, IIS "Leonardo da Vinci" di Lanusei, IC 1-2 di Oristano, IC di Villamar, IC "Lilliu" di Cagliari, IC "Pascoli-Deledda-Don Milani" di Carbonia.

“La cerimonia darà spazio alle capacità creative e artistiche delle studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà trasmesso in diretta su Rai1”, spiega Paolo Rossetti, rettore del Convitto. “Un’occasione prestigiosa, per noi è un grande onore ospitare la manifestazione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica e il ministro dell’Istruzione e del Merito, commenta Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

Intanto in Prefettura si è già messa in moto la macchina che dovrà garantire la sicurezza al Capo dello Stato e al ministro. I tavoli tecnici sono quotidiani dopo l’ultimo sopralluogo effettuato a luglio dall’apparato di sicurezza del Quirinale. Tra pochi giorni, a settembre si conosceranno altri dettagli di un programma che sarà definito – in funzione degli impegni di Mattarella e Valditara – solo negli ultimi giorni.

L’ultima volta di Mattarella in città è recente: il presidente ha partecipato a novembre del 2023 alla parata delle forze armate al porto di Cagliari. In quell’occasione, con lo sfondo di navi da guerra attraccate ai moli, avevano sfilato oltre cinquecento militari dell’Esercito – in testa la Brigata Sassari – dell’Aeronautica, della Marina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Per il Governo avevano partecipato alle celebrazioni cagliaritane anche il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. Nel 2018 Mattarella era intervenuto a Cagliari alla seduta solenne del Consiglio regionale che si è tenuta in occasione del 70° anniversario dello Statuto sardo. L’anno precedente, sempre a Cagliari, aveva partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 dell’Università degli Studi di Cagliari, che si era tenuta nell’Aula magna del Rettorato in via Università.

