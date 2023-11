L’Italia è in finale di Coppa Davis e i tennisti azzurri scendono in campo favoriti contro l’Australia. Neppure il tempo di smaltire le emozioni di una semifinale indimenticabile vinta contro la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic, battuto da Jannick Sinner sia in singolare che in doppio in coppia con Sonego (al fianco di Nole c’era Kecmanovic, che aveva battuto nel match di esordio Musetti regalando il parziale 1-0 ai serbi).

Jannik Sinner in azione a Malaga cotnro Djokovic (EPA/Jorge Zapata

Una semifinale indimenticabile soprattutto perché Sinner (e quindi l’Italia) si è trovato a un passo dalla sconfitta, 4-5 al servizio e 0-40: l’altoatesino ha annullato tre match point a Djokovoc che poi si è disunito. Troppo forte si è rivelato poi il doppio azzurro contro una coppia serba zoppa, vista la mancanza di attitudine alla specialità di Kecmanovic.

L’Italia di Sinner (4 al mondo), Sonego (28) , Arnaldi (22) e il doppista Bolelli (Musetti si è infortunato ieri) scende in campo da favorita per l’ottava finale della sua storia. Curiosamente è la quarta contro l’Australia e i precedenti sono tutti in favore dei canguri, che però gli azzurri avevano affrontato nell’atto conclusivo del campionato di mondo a squadre sino a oggi solo in trasferta: nel 1960 e nel 1961 ai tempi di Pietrangeli, Sirola, Laver ed Emerson e nel 1977 con Panatta, Barazzutti, Zugarelli e Bertolucci contro Roche, Alexander e Dent.

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego esultano: con la vittoria contro la Serbia hanno conquistato la finale della Coppa Davis (foto Ansa)

Per gli azzurri si tratta della prima finale da quando è stata varata la nuova formula della Coppa Davis in sede unica, al meglio dei tre incontri (due singoli e un doppio due set su tre) e quindi la finale contro gli australiani si svolge in campo neutro, sul veloce indoor a Malaga, dove i tifosi italiani sono senz’altro in stragrande maggioranza.

In campo per l’Australia De Minaur (12 al mondo), Popyrin (249, Purcell (25) ed il doppista Ebden, che cedono parecchi quarti di nobiltà tennistica a Sinner e compagni. Anche se nel tennis, sport del diavolo per eccellenza, è sempre opportuno diffidare dei pronostici. La semifinale Italia-Serbia 2-1 è l’ennesima prova

L’Australia vanta 28 successi nella Coppa Davis, l’Italia solo uno, ma in campo non scende la tradizione e nemmeno i precedenti, per fortuna degli azzurri. Australia-Italia, un film lungo 63 anni che vale la pena rivisitare in attesa del verdetto odierno.

Nel 1960 la formula della Davis dava la possibilità ai campioni uscenti di disputare soltanto il match di finale, per giunta in casa. Pietrangeli e Sirola erano stati bravissimi a conquistare l’accesso al cosiddetto Challenge Round, per usare la terminologia nota anche nella Coppa America di vela, ma sull’erba dall’altra parte del mondo si sono rivelati troppo superiori giocatori del calibro di Rod Laver e Roy Emerson, per giunta sulla loro amata erba Laver nel 1963 e nel 1969 riuscì a realizzare il cosiddetto Grande Slam, cioè a vincere nell’anno solare i quattro tornei più importanti al mondo (Melbourne, Parigi, Wimbledon e New York), record ancora imbattuto.

Nicola Pietrangeli effettua una volèe di diritto nel campo entrale del tennis club Cagliari di Monte Urpinu: il raccattapalle è Angelo Binaghi, attuale presidente della Federtennis (foto Archivio Unione Sarda)

Forse il confronto sarebbe andato diversamente sulla terra battuta, superficie dove Pietrangeli a quei tempi era considerato il numero uno al mondo, visti anche i due successi al Roland Garros. E stesso discorso si potrebbe fare per il 1977, quando Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli affrontarono Alexander, Dent e un Tony Roche nella fase calante della sua splendida carriera. Sull’erba del White City Stadium spazzato da un fastidioso vento Panatta nella terza giornata, all’indomani di un bellissimo e vincente match doppio, ebbe l’opportunità di portare l’Italia sul 2-2 e di affidare a Barazzutti la chanche di affrontare Roche nel match decisivo. Il campione romano perse sul filo di lana del quinto set uno di quei match che purtroppo hanno segnato in negativo una carriera che sarebbe potuta essere molto più prestigiosa per lui, visto l’innegabile talento.

Oggi a Malaga quindi la quarta finale di Davis contro l’Australia. Gli azzurri non giocano l’atto conclusivo della Davis dal 1998, quando Gaudenzi, Sanguinetti, Nargiso e Pozzi persero contro la Svezia 4-1 l’unica finale disputata in casa. Fu un epilogo amaro soprattutto per Andrea Gaudenzi, l’attale presidente della Federazione internazionale, all’epoca uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta: si ruppe il legamento di una spalla sul 6-6 al quinto set contro Norma nel match inaugurale. L’episodio segnò l’esito della sfida che premiò Gustafsson, Bjokrman e Kulti.

Andrea Gaudenzi (archivio Unione Sarda)

Segnata da un infortunio nel match inaugurale anche la finale di San Francisco contro gli Usa. Barazzutti si procurò una distorsione a una caviglia nel secondo set contro Gerulaitis ma comunque l’Italia aveva pochissime chanche contro una squadra che poteva contare sul numero uno al mondo del momento, Jonh McEnroe, che inoltre con il fido Fleming formava una copia praticamente invincibile non solo per Panatta e Bertolucci. Gli azzurri tornarono in Italia senza neanche la consolazione di un set.

Adriano Panatta nel 1976 (foto archivio Unione sarda)

Ben diversa la finale del 1980 a Praga. Sul veloce Panatta e Barazzutti persero i loro singolari dopo belle lotte contro Smid, Lendl e soprattutto contro i giudici di linea, davvero troppo di parte. Una sorta di scandalo sportivo, quando l’occhio di falco era un miraggio: ogni palla dubbia era chiamata contro gli azzurri, al punto che dopo quel match la federazione internazionale decise di inviare giudice arbitro e arbitri di sedia di altre nazionalità rispetto alle squadre in campo. Finalmente vere direzioni di gara, non giudici partigiani.

La finale di Praga segnò anche la fine del ciclo di quella squadra capace nel 1976 di portare a Roma l’insalatiera d’argento battendo a Santiago il Cile per la prima e finora unica volta da quando esiste questo prestigioso trofeo. Oggi Sinner e soci potranno entrare nella storia. Curiosamente a Santiago del Cile il numero uno azzurro, in quel caso Panatta, era numero 4 al mondo. Come Sinner oggi. Corsi e ricorsi della storia dello sport.

Le finali dell’Italia in Coppa Davis

1960 Sydney (erba)

Australia-Italia 4-1

Freaser-Sirola 46 63 63 63

Laver-Pietrangeli 86 64 63

Emerson-Fraser/Pietrangeli Sirola 10-8 57 62 64

Laver-Sirola 97 62 63

Pietrangeli- Fraser 11-9 63 16 62

1961 Melbourne (erba)

Australia-Italia 5-0

Emerson-Pietrangeli 86 64 60

Laver-Sirola 61 64 63

Emerson-Fraser / Pietrangeli-Sirola 62 63 64

Laver-Pietrangeli 63 36 46 63 86

Emerson-Sirola 63 63 46 62

1976 Santiago del Cile (terra)

Cile-Italia 1-4

Barazzutti-Fillol 75 46 75 61

Panatta-Cornejo 63 61 63

Panatta-Bertolucci / Fillol-Cornejo 36 62 97 63

Panatta-Fillol 86 64 36 10-8

Praxioux-Zugarelli 64 64 62

1977 Sydney (erba)

Australia-Italia 3-1

Roche-Panatta 63 64 64

Alexander-Barazzutti 62 86 46 62

Panatta-Bertolucci/Alexander-Dent 64 64 75

Alexander-Panatta 64 46 26 86 11-9

1979 San Francisco (cemento indoor)

Usa-Italia 5-0

Gerulaitis-Barazzutti 62 32 rit.

McEnroe-Panatta 62 63 64

Lutz-Smith/Panatta-Bertolucci 64 12-10 62

McEnroe-Zugarelli 64 63 61

Gerulaitis-Panatta 61 63 63

1980 Praga (Cemento indoor)

Cecoslovacchia-Italia 4-1

Smid-Panatta 63 63 36 64 64

Lendl-Barazzutti 46 61 61 62

Lendl-Smid/Panatta-Bertolucci 36 63 36 63 64

Barazzutti-Smid 36 63 62

Lendl-Ocleppo 63 63

1998 Milano (terra indoor)

Italia-Svezia 1-4

Norman-Gaudenzi 67 76 46 63 66 rit.

Gustafsson-Sanguinetti 61 64 60

Bjorkman-Kulti/Nargiso-Sanguinetti 76 61 63

Gustafsson-Pozzi 64 62

Nargiso-Norman 62 63

© Riproduzione riservata