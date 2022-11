Sarà un interessante debutto turritano quello di metà novembre per le cantine d’Oltralpe e i calici spagnoli. Ma saranno soprattutto i grandi vini dell’Isola, insieme a quelli di altre regioni italiane a catturare esperti, produttori e naturalmente un esercito di wine lover. E poi aperitivo diffuso per le vie del centro, convegni e naturalmente raffinate degustazioni. Un ritorno dai grandi numeri quello che si preannuncia a Sassari con protagonista il Salone vinicolo Wine & Life, versione 2022 dal 17 al 19 novembre.

L’EVENTO. La tre giorni dedicata al mondo vincolo è in programma a Sassari e coinvolgerà il cuore pulsante della città. «Sabato, nella suggestiva cornice dell’ex Mercato civico – spiegano gli organizzatori – oltre cinquanta cantine della Sardegna proporranno al pubblico una degustazione con più di 300 vini». Una delle novità di quest’anno riguarda proprio l’ampliamento qualificato delle presenze. «Hanno infatti dato la loro disponibilità a partecipare anche alcune cantine provenienti da altre regioni italiane, dalla Francia e dalla Spagna». In agenda, giovedì 17 e venerdì 18, l’aperitivo diffuso nelle vie centrali della città, offerto dall’organizzazione, mentre alcuni ristoratori proporranno dei menù speciali in abbinamento ai vini presenti al Wine & Life. E venerdì spazio alla convegnistica con l’incontro-studio “Il panorama vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future”.

L'edizione 2021 del Salone vinicolo. Foto Wine & Life

UN PO’ DI NUMERI. «Nel 2021 – spiega la nota – hanno partecipato all’evento cinquanta cantine sarde, alcune ben note al grande pubblico, altre emergenti e più orientate alla produzione di nicchia. Entrambi i segmenti sono accomunati sia dall’alto gradimento dei loro prodotti sia dai riconoscimenti ottenuti dalla critica di settore». Il vero successo che ha segnato la scorsa edizione con una grande presenza di pubblico è stata soprattutto la spettacolare degustazione del sabato. «Nel 2021 infatti, circa 1500 persone hanno potuto degustare la selezione di vini di qualità offerti dalle cantine e versati in calici rigorosamente di vetro. Wine & Life 2022, si svilupperà nell’arco di tre giorni a partire dalle 18 di giovedì 17 fino alle 24 di sabato 19». Si inizia con “Aperitivo nelle botteghe storiche del centro città”, dedicato all’incontro tra le attività commerciali nel centro di Sassari e il mondo del vino. «All’interno del circuito delle “Botteghe storiche”, che racchiude alcuni dei negozi che hanno fatto la storia del commercio sassarese, gli organizzatori offriranno gratuitamente un aperitivo servito e illustrato da un sommelier». In pratica un primo contatto sensoriale con le etichette delle cantine presenti al Salone. Vini che poi saranno i veri protagonisti nell’evento principale di sabato 19 novembre. Nella stessa serata di giovedì dalle 20 alle 23, largo ai menù esclusivi proposti dai ristoratori del centro aderenti al progetto: piatti elaborati per abbinare i cibi con i vini di alcune delle cantine presenti alla rassegna. Il giorno successivo dalle 10.30 riflettori puntanti sul congresso. Venerdì nella sala Angioy del Palazzo della Provincia la conferenza “Il panorama vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future”. «All’appuntamento, gli operatori del settore vinicolo e Horeca ma anche gli appassionati del mondo vino potranno confrontarsi con accademici ed esperti di business per fare il punto sulla situazione attuale e le prospettive future del mercato». Dalle 18 alle 23 invece tornano “Aperitivo nelle botteghe storiche del centro città” e le cene a tema presso i bar e i ristoranti aderenti all’iniziativa.

IL GRANDE MOMENTO. Sabato 19 l’evento principale del Salone. Nell’ex Mercato civico di Sassari tasting day. La mattina, tra le 10.30 e le 13.30, ingresso riservato solo agli operatori del settore vinicolo e Horeca. A partire dalle 18 ingresso aperto al grande pubblico. «Negli stand allestiti sotto la pensilina ottocentesca e negli spazi adiacenti si potrà scegliere tra più di 300 vini proposti dalle oltre cinquanta cantine presenti». Previo l’acquisto del kit ufficiale degustazione (calice in vetro, tasca a tracolla e sei fiches), i visitatori potranno selezionare le cantine e i vini. «Per ogni calice versato, gli ospiti consegneranno una fiche al sommelier incaricato della mescita. Inoltre, sarà presente anche in questa edizione un’area food, con alcuni stand dedicati a gustose pietanze e street food di provenienza rigorosamente locale». La tre giorni di manifestazione si chiuderà ufficialmente alle 24 di sabato 19 novembre.

«In continuità con le passate edizioni anche Wine & Life 2022 si pone l’obiettivo di creare un’occasione ideale per bere bene e soprattutto conoscere caratteristiche e qualità peculiari dei vini e dei territori di provenienza. Il momento ideale per dialogare con i produttori, gli enologi e i sommelier presenti negli spazi espositivi. Un aspetto strategico fondamentale del Salone è quello di creare e consolidare relazioni aziendali tra gli operatori di tutti i settori interessati, da quello vinicolo all’Horeca, senza tralasciare i servizi di business specializzati». L’iniziativa ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, di Provincia, Comune e Università di Sassari. «Dal 2022 la manifestazione è inserita nel programma “Salude & Trigu”, il progetto di promozione della Camera di commercio di Sassari». Gli organizzatori puntano a far diventare il Salone un evento stabile e di riferimento per il settore, l’unico in Sardegna, in grado non solo di creare solide relazioni di business tra cantine vinicole e altre aziende del comparto, ma soprattutto di diffondere in un pubblico sempre più vasto la cultura del “bere bene” legata ad un consumo di vini e prodotti di qualità».

