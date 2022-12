Pochi passi: occhiali da sole, pelliccia e vistosi stivali sopra il ginocchio. Beatrice Quinta si presenta così in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. La cantante, arrivata seconda nell’ultima edizione di X Factor, cammina nella metropolitana di Milano. Poi un primo piano. Infine, al passaggio del convoglio, la pelliccia scivola via e Beatrice resta completamente nuda. Pochi secondi con in sottofondo il suo singolo Se$$o e scoppia, sui social, il caos. Tra chi plaude a quella che ovviamente è una trovata pubblicitaria, un lancio per la sua canzone, ma che inevitabilmente divide e provoca reazioni diverse. Tradotto in numeri: in un giorno: 31mila reazioni e oltre 1.400 commenti. Il video è accompagnato da una frase: “Io che prendo la metro e vengo da te”. E poi nella storia, un suo tweet: “Ok prima ti avrei detto se mi scrivi di notte cose sconce prendo la metro e vengono da te. Da oggi se non mi mandi un uber io non vado proprio da nessuna parte”. E sempre il riferimento al singolo Se$$o.

Il mondo dei social si spacca. Dal profilo ufficiale di X Factor Italia il commento è ironico: “I contenuti che non abbiamo potuto girare”. Dargen D’Amico, il giudice che ha avuto nel suo team la cantante, scrive una sola parola: “Copricapixeli”, riferendosi al video pixelato nella parti intime di Beatrice Quinta. C’è chi fa i complimenti per la trovata, ma c’è anche chi non nasconde le critiche. “Io non capisco come una al giorno d'oggi per farsi notare e far parlare di sé, senta per forza il desiderio di spogliarsi. Sei banale, sei uguale a tutte. Fai qualcosa di originale. Mi pare che questa cosa che ognuno sia libero di fare ciò che vuole e come vuole ci stia sfuggendo di mano... E sono moralista sì. Sei brava bedda mia, ma atteggiati di meno”. E ancora, solo per prendere i primi commenti “contro” che ci sono nel video: “Ma c'è un senso a tutto ciò oltre a quello di far parlare di sé? Aggiungo che sarebbe meglio far parlare di sé attraverso il proprio lavoro”. Da qui proseguono gli scambi di opinioni, dai toni più o meno accesi. “Non avendo una bella voce cerca di conquistare con il fisico e mettendo a nudo il suo corpo”. Le risposte non mancano. “I commenti sotto a questo post arrivano direttamente dal Medioevo. Ma che due palle che siete oh”. Poi c’è chi mette in discussione anche il video. “È un fotomontaggio”, “non era nuda ma indossava mutande e reggiseno color carne, svegliatevi!”. Tra i commenti anche i delusi: “Sei un'artista piena di talento che bisogno c'era di fare questo spettacolino? Peccato!”.

Beatrice Quinta si esibisce a X Factor

L’artista siciliana, seconda a X Factor alle spalle dei Santi Francesi, è riuscita certamente nel suo scopo: far parlare di sé. E dunque anche della sua canzone. Tutto lecito? Anche spogliarsi in una metro? Non ci sono davvero più limiti? Trovare un punto fermo è impossibile. Perché scorrendo i commenti e gli articoli pubblicati su questa “trovata”, le opinioni sono diametralmente opposti: sì o no, sono dalla sua parte o sono contro. Beatrice Quinta non si espone. Raccoglie visualizzazioni, commenti, apprezzamenti e critiche. Intanto il video e la sua canzone viaggiano sui social, tra condivisioni, articoli e post che rilanciano i pochi secondi fino a quando la pelliccia fucsia scivola a terra. Insomma, può piacere o no. Ma certamente l’obiettivo è stato raggiunto: Beatrice Quinta, almeno per uno o due giorni, ha fatto parlare di sé. La sfida ora è un’altra. Continuare a far parlare di sé e soprattutto spingere le persone ad ascoltare le sue canzoni e acquistare la sua musica. Perché un video certamente ti può dare la notorietà. Ma nei tempi dei social solo i grandi riescono a conservare la fama. E soprattutto non è uno spogliarello che spingerà i più ad apprezzare una cantante. Brava Beatrice Quinta insomma per la trovata, anche se in passato c’è chi ha fatto molto di più. Ora aspettiamo il prossimo passo, le prossime canzoni e le prossime classifiche di vendita e ascolto. Artisti che hanno sfidato ogni limite hanno conservato il successo. Altri sono stati delle meteore. Beatrice Quinta, dopo il suo nudo artistico, di qualche categoria farà parte?

