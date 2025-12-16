Ma come hanno vissuto fino a oggi, quelli che non sanno quanto è alto Carlo Conti? E quale mesta esistenza può aver condotto chi ignora del tutto chi diavolo sia la moglie di Jeff Bezos (per chi non sapesse chi è lui, avete presente Amazon? L’ha pensata, fondata e ne è il padrone).

Ci sono domande che valgono un’esistenza, altre con una vocazione decisamente più modesta, e queste ultime sono mediamente le nostre. Almeno, così risulta esaminando quelle che rivolgiamo ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon (rieccola) che fornisce risposte a voce alle nostre domande rivolte a voce, ci fa ascoltare musica, riproduce audiolibri, ci fornisce notizie meteo e fa tutte quelle cose fornite anche da Google Home, cioè la sua concorrenza diretta. Compreso far partire timer quando buttiamo la pasta.

Ma siccome tutti noi alla fine siamo banali dati, quindi informazioni sfruttabili, non è che noi chiediamo, Alexa risponde e si chiude qua: neanche per idea. Nella realtà ci profilano per sapere chi siamo, quale lavoro facciamo (studenti compresi), età, com’è composta la nostra famiglia e che cosa ci piace. Sono tutte informazioni vendibili. Ad esempio: se siamo appassionati di fotografia, non stupiamoci se i social network – e non sono loro – ci propongono post sulle fotocamere digitali o servizi per la stampa di libri fotografici.

Amazon ha ora trovato un altro modo, abbastanza creativo, per fare notizia e quindi uscire gratis sui giornali: ha raccolto i dati collettivi su che cosa chiediamo ad Alexa e ne ha fatto una notizia. Un’intuizione non di poco conto, considerato che comunque ne viene fuori uno spaccato non della società digitale, bensì di quella vera attraverso ciò che chiede al digitale.

Saltando da un settore all’altro, è inutile fantasticare su quale sport collezioni i maggiori quesiti degli italiani ad Alexa: è il calcio, nulla è più intuibile di questo. Secondo posto per la Formula 1 mentre il tennis, soprattutto grazie a un tale Jannik Sinner, è terzo. Seguono motociclismo e ciclismo. Restando nel calcio, passione e oppio collettivo nazionale, la squadra più tifata in Italia è quella con il maggior numero di scudetti? Niente affatto: la Juventus è solo seconda perché ha davanti l’Inter. Poi, dopo i bianconeri, ultimo posto del podio al Napoli seguito da Milan e Roma. Ancora calcio? Ok: a incuriosire di più gli italiani nel 2025, per quanto riguarda i quesiti ad Alexa, è stato Cristiano Ronaldo, seguito da Messi. Fa pensare il terzo posto dedicato a Maradona che, notoriamente, non è più tra noi. Poi Donnarumma e l’immortale (anche lui) asso brasiliano di tutti i tempi: Pelè.

Usciamo dagli stadi, parliamo di cultura generale. Campione d’incassi su Alexa la domanda su quanti siamo al mondo, ma il secondo quesito riguarda il valore del Bitcoin. Fondamentale sapere in quanto tempo cuoce un uovo sodo: è la terza domanda più rivolta ad Alexa. Poi dove vive Babbo Natale, l’altezza della Torre Eiffel a Parigi e la distanza tra Luna e Terra.

Sorprendenti i risultati delle domande degli italiani sui personaggi famosi: vincono a mani basse quelle che riguardano non proprio un’esordiente, cioè Marcella Bella. Medaglia d’argento per Cristiano Ronaldo (rieccolo, il calcio) e ovvio terzo posto per Pippo Baudo, la cui scomparsa ha fatto crescere i quesiti posti ad Alexa. Dal quarto posto in poi ci sono Massimo Ranieri, Michelle Hunziker, Patty Pravo, Giorgia, Celentano, Rita Pavone e Gianni Morandi. E visto che i cantanti sono così presenti, Amazon Alexa ci fa sapere la classifica di quelli sui quali ha ricevuto più domande. Ovvia Marcella Bella in testa, il secondo posto è di Massimo Ranieri e un bel bronzo a Patty Pravo, poi Giorgia e Morandi.

Restiamo nello spettacolo, ma parliamo di attori e attrici. Primo posto per Eleonora Giorgi, poi Roberto Benigni, Tom Cruise, Sophia Loren e Lino Banfi.

Tanti personaggi di statura, nelle domande ad Alexa. A proposito: quanto sono alti i famosi? Gli italiani l’hanno chiesto ad Alexa soprattutto per quanto riguarda Carlo Conti, ma anche per Gerry Scotti (secondo), Gigio Donnarumma, Stefano De Martino, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tom Cruise, Jovanotti, Yuri Chechi e Antonino Cannavacciuolo. Quando di più vario possa esistere, insomma.

E se volessimo sapere quanto sono ricchi i famosi? Lo vogliamo sapere eccome, soprattutto per quanto riguarda Elon Musk, seguito da MrBeast, il solito Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos, Novak Djokovic, Lionel Messi, Bill Gates, Giorgio Armani, Gerry Scotti e Tripple Redd.

Chi è sposato con chi? Gli italiani l’hanno chiesto ad Alexa soprattutto per quanto riguarda Bezos, in seconda battuta per Giorgia e poi per Gerry Scotti. Stesso quesito dal quarto posto in poi: Armani, Carlo Conti, Mattarella, Rita Pavone, Mara Venier, Rita De Crescenzo e Pippo Baudo.

Ci sono poi gli artisti musicali più ascoltati su Alexa e Amazon Music: primo posto per Olly, poi Juli, ANNA, Sfera Ebbasta, Coma Cose, Achille Lauro, Geolier, Giorgia, Shiva e Ultimo. I brani più ascoltati? Vince Cuoricini di Coma Cose, seconda Balorda nostalgia di Olly e Juli e Tutta l’Italia di Gabry Ponte. Dal quarto posto in poi, La cura per me di Giorgia, APT di Rosè e Bruno Mars, Il filo rosso di Alfa, Bam Bam di Banfy e Sheridan, Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Golden (colonna sonora del film KPop Demon Hunters) e Incoscienti giovani di Achille Lauro.

Chiudiamo con i podcast. Primo posto per La Zanzara, secondo per Lo zoo di 105 e terzo per Elisa true crime. Dal gradino numero 4 in giù, Non hanno un amico, Il Volo del mattino, Deejay chiama Italia, Alessandro Barbero-La storia, Cose molto umane di Gianpiero Kesten, Indagini e Giornale radio di 105.

Italiani, questi siamo.

