La Gallura si riaccende per Natale dopo un novembre sonnacchioso che ha interrotto una stagione turistica decisamente lunga. Gli eventi di punta del Capodanno sono noti da mesi con la doppietta Mengoni-Lazza a Olbia e l’exploit di Arzachena con Achille Lauro ma sono decine le proposte in tutti i comuni della provincia tra mercatini natalizi, musica, spettacoli e un’attenzione speciale ai più piccoli. E, tra Ricchi e Poveri e Fausto Leali, non manca l’attenzione per chi ha qualche anno in più.

I big della musica tra Olbia e Arzachena

Marco Mengoni in concerto (Archivio L'Unione sarda)

Olbia, come da tradizione, sul fronte spettacolo punta tutto sul concertone di Capodanno al molo Bonaria, poche centinaia di metri dalla tradizionale location del molo Brin, Marco Mengoni aprirà alle 22,30 per un pubblico trasversale e accompagnerà la piazza fino alla mezzanotte, dopo il brindisi e i fuochi d’artificio, spazio a Lazza dalle 22,30 e al pubblico più giovane. Per il resto, il programma di Olbia Christmas punta l’attenzione soprattutto sui bambini e le famiglie con la pista sul ghiaccio, il Villaggio di Babbo Natale, animazione in centro e laboratori creativi.

Achille Lauro a Sanremo (Foto Ansa)

Arzachena è già partita con un calendario di eventi in paese e nelle frazioni, compresa Porto Cervo dove le manifestazioni sono organizzate con Smeralda holding. Tra gli appuntamenti principali il concerto del tenore Francesco Demuro dell’Ama auditorium il 16 dicembre, l’inaugurazione del villaggio e della casa di Babbo Natale in piazza Risorgimento il 18 dicembre e una serata con le band locali nel centro storico che il 30 dicembre precederà il San Silvestro con l’atteso concerto di Achille Lauro allo stadio Biagio Pirina.

Porto Cervo in inverno

Natale a Porto Cervo

A Porto Cervo i mercatini di Natale, appena inaugurati nella suggestiva Passeggiata in insolita veste invernale, saranno aperti tutti i weekend con una cena con prodotti tipici la sera alle 19,30. Tra gli appuntamenti musicali che animeranno tutte le serate con tribute band e esibizioni live spicca il concerto dei Ricchi e Poveri nella piazza centrale del borgo turistico il 27 dicembre. Il 21 spazio anche alla musica classica con arie natalizie di Verdi, Rossini e Mozart. In occasione degli eventi natalizi e del concerto di Capodanno resta aperto l’hotel Cervo.

In festa sull’isola

Fausto Leali (Ansa)

Sulla scena di Capodanno c’è anche La Maddalena che propone il cartellone di Natalisola, un mese di eventi pensato per tutte le età e tutti i gusti. Il 27 dicembre riflettori puntati sull’hip hop con ITM Winter Bars, che porterà sul palco artisti sardi e nomi del panorama nazionale come Flaco G. Il 29 dicembre sarà invece il turno del grande pop con il concerto di Alfa. Gran finale il 31 dicembre con il concerto di Capodanno di Fausto Leali, seguito dal Live Drum Show di Luca Martelli.

Golfo Aranci è stato il primo centro a proporre la Casa di Babbo Natale con tanto di buca per le lettere ed elfi, la tradizione si rinnova anche quest’anno ma si prevedono anche concerti per i giorni di spalla al Capodanno.

Buona musica nei paesi

Moses Concas (Archivio L'Unione Sarda)

Tra gli appuntamenti da tenere a mente per gli amanti della buona musica l’Aglientu winter festival che propone nell’auditorium del paese “The real soul of gospel” il 18 dicembre e l’armonicista Moses Concas, noto al grande pubblico per la vittoria a Italia’s got talent e per aver firmato la colonna sonora del film “La vita va così”, il 27 dicembre.

Da segnalare anche a San Teodoro “Comu stella d’orienti” a cura di Iskeliu il 26 dicembre alle 19 in chiesa con Laura Fresi, Sandro Fresi, Alessandro Deiana, Enrico Sotgiu e Gavino Loche e il 29 nella sala convegni proiezione del film “Il Vangelo secondo Maria” con il regista Paolo Zucca.

Tradizione in alta Gallura

Nell’alta Gallura spicca il programma di Calangianus con “Pasca di Natali in carrera”, il 20 dicembre con il presepe vivente itinerante che ripercorre la nascita di Gesù tra le vie del paese, il 27 e il 3 gennaio con botteghe, canti e prodotti tipici e il 6 con Lu Tre Re per l’Epifania. Il 28 dicembre in concerto Dolcenera e gli Istentales. Villaggio di Babbo Natale e città addobbata a festa anche a Tempio che già pensa al vicinissimo Carnevale.

