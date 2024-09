L’esaltazione dei vitigni autoctoni sardi e la promozione del mondo vitivinicolo dell’Isola sono i temi centrali della nona edizione di Wine and Sardinia 2024, il Concorso enologico regionale e Salone espositivo dei vini della Sardegna, ideato e curato dalla Pro Loco di Sorgono. Al top delle classifiche c’è tanto Mandrolisai Doc, naturalmente. Grandi successi inoltre anche per le Denominazioni di origine: Cannonau, Monica, Vermentino, anche con la Docg della Gallura, Girò, Carignano e Moscato di Sardegna. Eccellenze specchio dei più importanti territori vitivinicoli dall’Isola: oltre all’asse, Sorgono-Atzara, troviamo Campidano di Cagliari, Parteolla, Sulcis con Carloforte, la Marmilla del Monte Arci e la Barbagia col suo Nepente. Infine, Sorso e tanta Gallura. Eccolo il contest enologico aperto alle produzioni delle Sardegna, nato anche per sostenere «l’innovazione dei processi e la valorizzazione delle proprietà più autenticamente rappresentative dei territori di provenienza», spiegano gli organizzatori. «Un inedito confronto tra le diverse varietà enologiche, che apre un interessante dialogo tra produttori sardi e degustatori di estrazione nazionale e internazionale, portatori di differenti esperienze e percorsi professionali».

I CAMPIONI Il concorso enologico si è aperto con gli incontri della commissione giudicatrice, a Sorgono il 19, 20 e 21 luglio scorsi. A valutare i campioni arrivati dalla cantine sarde ed esprimere i giudizi con la stesura conclusiva della graduatorie è stata chiamata una giuria di livello internazionale composta da: Frederic Lornet, enologo e presidente di commissione; David Serodes, enologo; Cristiano Garella enologo; Paolo Barillari, enologo; Pierluigi Gorgoni, sommelier giornalista; Fosca Tortorelli, sommelier giornalista; Emanuele Gobbi, critico enogastronomico. «La composizione della giuria è uno dei tratti distintivi e punti di forza del concorso», si legge nella nota emanata dai curatori dell’evento. «Attraverso la scelta di degustatori di estrazione nazionale e internazionale, abbiamo voluto promuovere il dialogo tra produzioni vitivinicole sarde ed esperienze enologiche maturate in altri luoghi». Le premiazioni sono in programma a Sorgono, sabato 19 ottobre, in concomitanza con la vendemmia tradizionale organizzata per “Autunno in Barbagia”, all’interno del Salone dei vini della Sardegna Wine and Sardinia dal 19 al 21. Per il presidente della commissione di degustazione Frederic Lornet, viticoltore, enologo e proprietario dell’Abbazia della Boutièr, nel Giura, questa edizione ha proposto «tipologie di vini molto interessanti con una grande particolarità nei bianchi e con dei rossi fantastici, in uno stile estremamente moderno». Pierluigi Gorgoni, giornalista, docente Alma, scrittore e autore di diverse guide, spiega: «È stato coinvolgente il dibattito acceso e animato che ha accompagnato tutti e tre i giorni delle degustazioni, riconoscendo ai vini un valore inestimabile, e la capacità di saper preservare questi nettari. È stato bello esplorare i confini dove si può arrivare dal punto di vista enologico, tecnico, viticolo».

Sorgono, la giuria del concorso enologico Wine and Sardinia edizione 2024 (foto concessa)

L’EVENTO Ora c’è grande attesa per la seconda parte della manifestazione, il Salone dei vini e le premiazioni di Wine and Sardinia prevista il 19 mentre nel paese si festeggerà “Sa Innenna”, la vendemmia tradizionale. Dunque si entrerà nel vivo della manifestazione con workshop, seminari, le degustazioni guidate e le masterclass a cura dell’Ais Sardegna. E ancora una volta punto focale saranno la promozione e la valorizzazione dei prodotti e dei territori attraverso uno scambio continuo di informazioni e di confronto tra appassionati del mondo del vino, operatori di settore, produttori vinicoli, giornalisti e buyer dei canali Gdo e Horeca. Previsti i convegni tecnici e a seguire le degustazioni guidate e le masterclass dell’Ais. Subito dopo ci saranno le premiazioni dei Vini della nona edizione del Concorso enologico. Domenica 20, alle 10 l’apertura del Salone dei vini e i convegni tecnici a cura di Assoenologi Sardegna: saranno presenti tra gli altri il presidente e il vice presidente di Assoenologi, Mariano Murru e Antonio Manca. A seguire, approfondimenti, degustazioni guidate e masterclass. Infine la giornata del 21 dedicata agli operatori del settore: dalle 10 apertura del Salone per i soli addetti del settore, aziende, buyer, agenti, giornalisti, tecnici del comparto Horeca. Previsto il confronto-dibattito nel quale interverranno tra gli altri Sandro Camilli, presidente nazionale Ais; Daniele Cernilli, critico enologico e direttore di Doctor Wine; Riccardo Gabriele, esperto di pubbliche relazioni internazionali; coordina i lavori Alessandro Torcoli Direttore della rivista Civiltà del Bere. Wine and Sardinia è patrocinato dal ministero dell’Agricoltura, con il contributo della Regione, del Comune di Sorgono e la collaborazione tecnica dell’Ais Sardegna, Assoenologi e la media partnership della storica rivista italiana di vino e cultura enogastronomica Civiltà del Bere.

Ecco l’elenco vini premiati.

ROSSI ANNATE 2022-2023

Wine and Sardinia d’oro

“MONICA DI SARDEGNA DOC BIO 2022” Cantina Udus Assemini

Sigillo d’Argento

“GALU” CANNONAU DOC NEPENTE DI OLIENA 2022” Cantina Salis Oliena

Sigillo di Bronzo

“FRADILES” MANDROLISAI ROSSO DOC SUPERIORE 2022” Azienda Fradiles Atzara

ROSSI ANNATE ANTECEDENTI IL 2022

Wine and Sardinia d’oro

“TREBUCCAS” MANDROLISAI ROSSO DOC 2020- Cantina Su Binariu Sorgono;

Sigillo d’Argento

“S’OMINE” MANDROLISAI ROSSO DOC 2021 Cantina Pisu Atzara

Sigillo di Bronzo

“GIOGU” CANNONAU DI SARDEGNA DOC 2021 Fam.Demelas Atzara

BIANCHI ANNATE 2022-2023

Wine and Sardinia d’oro

“INTRECCIATO BIANCO” IGT 2023– Cantina Ariu Mogoro

Sigillo d’Argento

“CUMITASANNA” VERMENTINO DOCG SUPERIORE 2023- Cantina Cumitasanna Olbia;

Sigillo di Bronzo

“ARVALI” VERMENTINO DOC 2023- Ferruccio Deiana Settimo San Pietro;

VINI ROSATI

Wine and Sardinia d’oro

“CANNONAU” DI SARDEGNA ROSATO DOC 2023 – Vini Tramonti Sorso;

Sigillo d’Argento

“SPASULE’” MANDOLISAI ROSATO Doc 2023 – Cantina Su Binariu Sorgono

Sigillo di Bronzo

“FLAMINGO” CARIGNANO ROSATO DOC 2023– Cantina U-Tabarka Carloforte

VINI DA DESSERT (SECCHI E DOLCI)

Wine and Sardinia d’oro

“PRETZISU” IGT BIANCO DOLCE DA UVE STRAMATURE 2022– Cantina Pisu Atzara;

Sigillo d’Argento

“DULCHE” MOSCATO DI SARDEGNA DOC 2019– Cantina Udus Assemini;

Sigillo di Bronzo

GIRÒ DI CAGLIARI DOC 2021- Cantina Ferruccio Deiana Settimo San Pietro;

PREMI SPECIALI

"Mandrolisai d’autore":

“FRADILES” MANDROLISAI ROSSO DOC SUPERIORE 2022” Azienda Fradiles Atzara;

“Cannonau d’autore”:

“GALU” CANNONAU DOC NEPENTE DI OLIENA 2022” Cantina Salis

“Vermentino d’autore”:

“CUMITASANNA” VERMENTINO DOCG SUPERIORE 2023- Cantina Cumitasanna Olbia.

© Riproduzione riservata