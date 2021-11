L’ultimo acquisto della Carrarese, di scena domani al “Nespoli” (14.30) per la 13ª giornata di Serie C, è Niccolò Giannetti, arrivato da svincolato venerdì.

In cerca di riscatto. “Lo conosco bene”, dice Max Canzi dell’attaccante ex Cagliari. “Loro hanno già tanta qualità in attacco: spero che non lo schierino”. Se i marmiferi allenati da Totò Di Natale con vincono dal 16 ottobre, l’Olbia è reduce da due sconfitte di fila e punta a un successo che le permettere, tra le altre cose, di superare in classifica l’avversario. “Ma dovremo essere bravi a esprimere il nostro potenziale”, avverte Canzi. “Nella preparazione della partita abbiamo lavorato sui loro punti deboli: la Carrarese è la squadra che ha subito più gol nel nostro girone, e non segna per il potenziale che ha”, aggiunge il tecnico dei galluresi. “Dal canto nostro davanti l’assenza di Udoh ci limita un po’, ma proveremo a fare leva sui nostri punti di forza, come l’identità di gioco”. Oltre a Udoh, squalificato, mancheranno Arboleda e Giuseppe Pinna per problemi fisici.

La formazione

Olbia (4-3-1-2): Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato, Palesi; Biancu; Mancini, Ragatzu. Allenatore Canzi.

© Riproduzione riservata