Medaglia di bronzo per l'Italia nel 4 senza di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania.

Poco prima di scendere in acqua si è appreso del forfait di Bruno Rosetti, risultato positivo al Covid e sostituito in extremis da Di Costanzo.

"Quando uno arriva a un passo dal giocarsi una medaglia olimpica, ci può stare di incappare in una giornata storta, ma così per lui è stata una mazzata, una delusione incredibile. E poi in un contesto così controllato...", ha commentato il presidente della Federcanottaggio,

Giuseppe Abbagnale.

Da quanto si apprende Rosetti è risultato positivo, pur avendo ricevuto due dosi di vaccino Moderna prima della partenza per i Giochi.

