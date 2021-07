Stefano Oppo conquista la finale nel canottaggio ai Giochi di Tokyo 2020.

L’atleta oristanese – in coppia con Pietro Ruta – ha conquistato, nel Doppio pesi leggeri, uno splendido secondo posto in semifinale, sulle acque di un lago al limite delle condizioni, con un forte vento a favore per la prima parte di gara ma a sfavore sul traguardo.

Oppo e Ruta hanno combattuto fino alla fine contro i vice-campioni olimpici irlandesi, che hanno tagliando il traguardo con un tempo super: 6:05:33 (nuovo record del mondo). Subito dietro Oppo e Ruta, che hanno fermato il cronometro a 6:07:70, davanti all’equipaggio del Belgio.

Ora testa alla finale, che si terrà (ora italiana) nella notte tra oggi e giovedì, attorno alle 2.50.

