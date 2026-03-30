Tennis Serie C, i risultati della quarta giornataSi sono giocati oggi i match della quarta giornata del campionato regionale a squadre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è giocata oggi la quarta giornata della Serie C maschile.
Ferma la C femminile, si è disputato il recupero della seconda giornata del Girone 2 tra Sporting Ct Quartu e Tc Terranova.
Ecco i risultati.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tennis Elmas-Tc Cagliari 6-0
Torres Tennis B-Tc Alghero 2-4
Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu 0-6
Ha riposato: Ct Decimomannu B.
Classifica: Sporting Ct Quartu* 9; Tc Alghero* 7; Tennis Elmas* 6; Ct Decimomannu B** 4; Torres Tennis B***, Tc Arzachena* e Tc Cagliari* 0. (*** tre partite in meno; ** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Tc Novelli 1-5
Tc70 Oristano-Tc Tempio 6-0
Ct Decimomannu A-Tc Terranova 2-4
Ha riposato: Easy Tennis.
Classifica: Tc Terranova* e Tc Novelli* 9; Tc70 Oristano* 6; Ct Macomer** e Ct Decimomannu A** 3; Tc Tempio ed Easy Tennis* 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Alghero 5; Tc Ghilarza* e Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Recupero Seconda giornata:
Sporting Ct Quartu-Tc Terranova 3-1
Classifica: Sporting Ct Quartu 7; Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Tc Terranova 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.