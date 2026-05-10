B1 femminile, il Tc Cagliari corsaro a Casale MonferratoNel match valido per la terza giornata del girone 1, il Tc Cagliari vince 4-0. Nel girone 3 la squadra B sconfitta dalla Salerno Academy
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Nel match valido per la terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari vince 4-0 sui campi della Società Canottieri Casale Monferrato.
I risultati.
Eleonora Alvisi b. Beatrice Pettinato 6-4, 6-1
Jessica Bertoldo b. Matilde Amich 6-0, 6-0
Marcella Dessolis b. Rebecca Francia 6-1, 6-1
Dessolis/Alvisi b. Pettinato/Francia 6-1, 6-1
Sottotitolo: Nel match valido per la terza giornata del girone 3, la Salento Tennis Academy sbanca Monte Urpinu 3-1
Nel match valido per la terza giornata del girone 3, il Tc Cagliari B ha invece perso 3-1 in casa contro la Salento Tennis Academy.
I risultati.
Iryna Buriachock b. Eleonora Baroni 6-4, 6-2
Ludovica Baroni (C) b. Emma Quarta 6-0, 6-2
Maria Toma b. Eleni Christofi 6-3, 3-6, 7-5
Toma/Quarta b. Christofi/Sara Festa 6-2, 6-3.