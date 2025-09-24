Undici tennisti italiani al secondo turno del singolare maschile nel dei sei Itf Combined organizzati sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il ritiro, dopo tre giochi, del vincitore del primo dei sei tornei Itf Combined, Lorenzo Sciahbasi, ha permesso a Federico Iannaccone di raggiungere agilmente il turno successivo, dove incontrerà il belga Gilles Arnaud Bailly, numero 1 del seeding. Domani in programma anche gli incontri tra la testa di serie numero 4, Jacopo Berrettini (6-2, 6-4 sul qualificato Jacopo Borsoi), e il qualificato Sebastiano Cocola (2-6, 6-2, 6-4 in due ore e mezza su Filippo Mazzola), tra il numero 6, Alexander Weis (6-4, 6-2 al qualificato Luigi Valletta), e Jacopo Bilardo (6-1, 6-4 al qualificato Nicolò Toffanin), tra il numero 7, Tommaso Compagnucci (2-6, 6-2, 6-4 in 2h15’ alla wild card Andrea De Marchi), e Filippo Romano (7-5, 6-3 sul tedesco Tim Handel). In campo anche il qualificato Federico Bove (6-3, 6-4 sul qualificato Matteo Mura) e Giovanni Oradini (6-3, 7-6 all’ucraino Viacheslav Bielinskyi, numero 3 del seeding) e Michele Ribecai (6-4, 7-6 in 2h30’ sulla wild card Daniele Rapagnetta), che sfiderà il tedesco Mika Petkovic. Infine, Giorgio Tabacco (doppio 6-3 sul qualificato Flavio Bocci) affronterà il polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 2 e plurivincitore del torneo.

Femminile. Nel primo turno del singolare femminile, debutto vincente per la testa di serie numero 1, Giorgia Pedone, che ha sconfitto 6-2, 7-5 Sofia Rocchetti e ora affronterà negli ottavi Anastasia Bertacchi, vittoriosa (6-4, 6-2) nel derby tra qualificate con Camilla Gennaro. Vittoria Paganetti ha battuto 6-4, 6-2 l’elvetica Marie Mettraux e sfiderà la gerogiana Sofia Shapatava, numero 5 del seeding, che ha eliminato 7-5, 6-2 la qualificata Giulia Paternò. Bene anche Jennifer Ruggeri, che si è imposta 7-6(5), 2-6, 7-5 sulla wild card Marta Lombardini e se la vedrà con la svedese Lisa Zaar (4), che ha firmato un doppio 6-1 contro Federica Bilardo. Nell’altro match tra qualificate, Angelica Raggi che l’ha spuntata 6-4, 7-6(3) sulla tedesca Anna Petkovic. Infine la wild card Carla Giambelli, che ha superato 6-3, 6-0 Alessandra Mazzola.

