Sei italiani hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del primo dei sei torni Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Si tratta di Marco Furlanetto (Tc Cagliari), Noah Perfetti (Tc Cagliari), Alessandro Bronzetti, Gian Marco Ortenzi, Francesco Ferrari e Silvio Mencaglia. Molto combattuta, oltre tre ore di gioco e match point annullati da entrambi, la partita tra Ferrari ed Edoardo Cherie Ligniere (5-7, 7-6, 15-13). Combattuti anche i match tra Furlanetto e Daniel Aleksandar Amarandei (6-7, 6-2, 10-5 in 2h26') e tra Perfetti e Andrea Bacaloni (5-7, 6-3, 10-8 in 2h24'). A segno anche Bronzetti (doppio 6-4 su Leonardo Angeloni), Ortenzi (6-2, 6-3 su Alessandro Bellifemine) e Mencaglia (6-1, 6-2 sul polacco Dorian Juszczak.

Intanto, nel tabellone principale, Gabriele Maria Noce (Tc Alghero) ha rifilato un doppio 6-0 alla wild card Paolo Schiavone, mentre Lorenzo Angelini è stato battuto 6-2, 6-3 dal davisman romeno Nicholas David Ionel (testa di serie numero 8) e Giannicola Misasi eliminato 6-0, 6-4 dal davisman turco Ergi Kirkin (numero 5).

Femminile. Al via oggi anche le qualificazioni del torneo femminile e solo un’italiana è giunta al turno decisivo, Enola Chiesa (doppio 6-2 su Carlotta Bassotti). Sconfitte per l’unica sarda in gara nonché portacolori del Tc Cagliari, Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla bulgara Rositsa Dencheva). Out anche Carlotta Moccia (7-5, 6-4 dall’ellenica Elena Korokozidi), Gloria De Santis (6-0, 6-2 dalla turca Ipek Oz), Deborah Chiesa (5-7, 6-2, 10-4 dalla serba Dunja Maric) e Carolina Dibenedetto (6-4, 6-1 dalla danese Rebecca Munk Mortensen).

Sono già nel tabellone principale altre sei italiane: la testa di serie numero 2 Tyra Caterina Grant (pronta per la Billie Jean King Cup), la 3 Jennifer Ruggeri, la 7 Giorgia Pedone e le wild card Lucrezia Musetti, Francesca Gandolfi e Martina Trevisan.

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