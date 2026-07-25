Un pugno di palloncini bianchi e celesti al cielo, il rombo di oltre trenta moto e l'applauso lunghissimo di decine di bikers hanno salutato, questo pomeriggio, Lorenzo Milia, il centauro ventitreenne di Olbia che ha perso la vita in sella alla sua Kawasaki nella notte tra giovedì e venerdì, su una strada di San Teodoro.

A dare l'ultimo saluto a Lorenzo, nella chiesa della Sacra Famiglia, anche i volontari dell'Oftal di cui il giovane faceva parte.

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