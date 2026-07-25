il funerale
25 luglio 2026 alle 17:56
A Olbia l’ultimo saluto a Lorenzo Milia: il rombo delle moto e i palloncini in cieloIl giovane centauro, 23 anni, è morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente a San Teodoro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un pugno di palloncini bianchi e celesti al cielo, il rombo di oltre trenta moto e l'applauso lunghissimo di decine di bikers hanno salutato, questo pomeriggio, Lorenzo Milia, il centauro ventitreenne di Olbia che ha perso la vita in sella alla sua Kawasaki nella notte tra giovedì e venerdì, su una strada di San Teodoro.
A dare l'ultimo saluto a Lorenzo, nella chiesa della Sacra Famiglia, anche i volontari dell'Oftal di cui il giovane faceva parte.
© Riproduzione riservata