12 ottobre 2025 alle 14:35aggiornato il 12 ottobre 2025 alle 14:36
Tennis A2 femminile, vittoria casalinga per il Tc CagliariLe ragazze di capitan Carla Lucero battono 3-1 le torinesi del Circolo Stampa Sporting
Nel match valido per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari batte 3-1 le torinesi del Circolo Stampa Sporting.
I risultati.
Eleonora Alvisi b. Anna Maria Procacci 6-1, 6-3
Andreea Prisacariu b. Martina Cerbo 6-0, 7-5
Alice Marietti (T) b. Sara Festa 6-1, 7-5
Alvisi/Festa b. Cerbo/Procacci 6-4, 7-5.
