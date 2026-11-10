«Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile. Ho un team molto importante con tanti esperti per tornare più forti. Sto e stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando e l'obiettivo è ritornare il più presto possibile».

Così Jannik Sinner durante l'evento "Be Like Sinner" alla Torre Allianz, a Milano, in riferimento al problema al ginocchio che lo tiene fuori da luglio, dopo il trionfo a Wimbledon.

La meta sono gli Australian Open per l’altoatesino, che ha annunciato il rientro per il 27 dicembre nel torneo di esibizione Six King Slam. Non ancora certo al 100%, visto che Jannik non si sta ancora allenando: «Gioco al simulatore, poi faccio palestra e poi ancora al simulatore. Questa è la prima volta che non ho il controllo, è una sensazione strana, non mi piace ma almeno ho tempo da trascorrere assieme ai miei genitori e agli amici. Ora sto apprezzando cosa sono riuscito a fare. Prima sembrava tutto naturale, girare il mondo e vincere i tornei. La voglia di vincere è ancora più alta, alzare trofei sarà ancora più bello. Me lo godrò un po' di più».

Sinner scalpita, ma non può forzare i tempi: l'obiettivo non è soltanto tornare a giocare, ma farlo nelle migliori condizioni possibili per preservare la longevità della carriera. La priorità assoluta. «Devo prendere cura del mio corpo, voglio giocare ancora 10-15 anni».

La voglia di rientrare è tanta, ma la fiducia nello staff è totale («Sono i migliori del mondo») e la prudenza consigliata viene prima di tutto. «Spero di fare qualche torneo prima dell'Australia, ma i protocolli li devo rispettare per evitare problemi più importanti». L'umore resta buono sul palco della Torre Allianz, il sorriso è quello di sempre. «Non è il momento peggiore della mia carriera, è ancora lunga».

La voglia di scherzare non manca, soprattutto con Darren Cahill, il suo "secondo padre" che non vedrà più al suo angolo. «Resta nei miei contatti, lo posso sempre chiamare», la certezza di Sinner. «Vediamo», l'occhiolino dell'australiano mentre Jannik gli chiede di non bloccarlo sul telefono.

Il passaggio di consegne con Magnus Norman è nel segno della continuità, senza rivoluzioni. «Magnus è simile a Darren - ammette Sinner -. Accetta il modo con cui stiamo già lavorando, non cambieremo metodo. È importante non stravolgere tutto ma mettere qualcosa in più ogni anno. La parte personale con Darren mi mancherà molto ma è una rottura normale, come se nulla fosse successo».

È un continuo scambio di carezze tra i due. «Quando l'ho conosciuto - ricorda Cahill - avrei firmato nel vedere quello che abbiamo ottenuto, non ci sono rimpianti. Ha vinto cinque Slam, è stato numero uno al mondo, ha vinto tutti i Masters 1000, ha vinto la Davis. È stato un viaggio incredibile e i momenti difficili ci hanno reso più forti. Ne sono molto orgoglioso».

Sinner è prodigo di complimenti: «Cobolli ha meritato le Atp Finals, serviva un italiano, e ci sono anche Vavassori-Bolelli». Anche Zverev ha «meritato» il numero uno. E su Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1: «Incredibile farlo a 20 anni con quella naturalezza, tanta roba. Solo un fenomeno impara così in fretta».

(Unioneonline)

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