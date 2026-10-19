

I campi del Poggio Sport Village hanno ospitato i match validi per i Campionati regionali di tennis maschile e femminile. Il titolo maschile è andato al "padrone di casa" Giovanni Delussu, che ha regolato con un doppio 6-2 in finale Rosario Marzio Desiderio del Ct Assemini.

Delussu ha concesso il bis in doppio, in coppia con il compagno di circolo Edoardo Sanna, superando 7-5, 6-2 il binomio del Ct Decimomannu composto da Francesco e Davide Pilia.

Il singolare femminile ha visto il successo di Maria Paola Pucci. La portacolori del Gt Generale Rossi ha battuto 6-3, 6-2 Rachele Piras del Ct Decimomannu.

Nel doppio femminile, il titolo è andato a Maria Thery Garzo e Andreina Pintor, coppia vincente dell'Easy Sporting club. In finale, l'hanno spuntata 3-6, 6-1, 10-6 su due atlete del circolo ospitante, Manuela Mattanini e Sofia Carta.

In doppio misto, ancora un titolo per Maria Paola Pucci, stavolta in coppia con massimo Salvatore Macchia, anch'esso del Gt Generale Rossi: 7-6(4), 6-1 su Rachele Piras e Davide Pilia (alla seconda finale nella manifestazione) del Ct Decimomannu).

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