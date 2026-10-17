Tennis Itf Combined, il ceco Donald vince il titolo singolare nel quarto torneo del Forte VillageUn’italiana in finale nel singolare femminile, assegnati oggi i titoli nel doppio
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Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il tennista ceco Matthew William Donald ha conquistato il titolo del singolare maschile del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy.
Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.
Donald, testa di serie numero 7, ha incassato il ritiro dell’italiano Giorgio Tabacco quando già conduceva 6-0, 3-1.
Nella finale del doppio, trionfo dei finlandesi Linus Lagerbohm ed Eero Vasa, che hanno rifilato un pesante 6-1, 6-2 all’italiano Simone Massucco e al messicano Luis Carlos Alvarez Valdes.
Domani un’italiana in finale del singolare femminile. Si tratta della testa di serie numero 1, Jessica Pieri, che ha battuto 6-2, 6-2 la numero 4 del seeding, la lettone Beatrise Zeltina e domani si giocherà il titolo con la francese Nina Radovanovic, l’ha spuntata 7-5, 5-7, 6-3 sulla numero 5 del tabellone, l’ellenica Valentini Grammatikopoulou.
Nella combattuta finale del doppio femminile, vittoria per la brasiliana Carolina Bohrer Martins e l’egiziana Yasmin Ezzat, che si sono imposte 3-6, 6-1, 10-4 su Zeltina e la svedese Nellie Taraba Wallberg.