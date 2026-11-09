Tc Cagliari ai playout, le parole di capitan Vassallo ArguelloLa salvezza delle cagliaritane in A1 femminile passa dal doppio spareggio contro il Ct Palermo
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«Abbiamo vissuto una bellissima giornata di tennis al club, con una splendida atmosfera. Mazzola e Dessolis hanno comandato i loro match di singolare dall’inizio alla fine, mentre Tyra Grant, al primo match sulla terra dopo parecchio tempo, non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis. Ma ha dato comunque il massimo, mettendoci tanta energia: siamo contentissimi di averla con noi, perché è una ragazza splendida, molto brava a fare gruppo. Inoltre, la sua presenza aiuta anche a far crescere la cultura sportiva del club, visto che tanti ragazzini, ma anche soci, genitori e maestri, sono venuti a vederla giocare».
Questo il commento del capitano del Tc Cagliari Martin Vassallo Arguello dopo il 3-1 che le sue ragazze hanno rifilato al Tc Padova nel match che ha chiuso la regular season del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre. Le cagliaritane, terze nel girone 1, dovranno disputare la doppia sfida dei playout per centrare la salvezza. Avversario il Ct Palermo, quarto in un Girone 2 decisamente equilibrato. Match d'andata domenica 22 novembre in Sicilia, ritorno sette giorni dopo sui campo in terra battuta di Monte Urpinu.
«Adesso ci attende una settimana di riposo, poi proveremo a fare il massimo nei playout, con l’obiettivo di rimanere in un campionato di livello altissimo come la Serie A1», chiosa Vassallo Arguello.