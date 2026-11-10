Lorenzo Carboni, supera 7-6(3), 7-5 l'elvetico Remy Bertola, testa di serie numero 4, e vola agli ottavi di finale nel Challenger Atp50 di Hersonissos.

Sul cemento ellenico, mercoledì Carboni sfiderà nel secondo turno la wild card ellenica Ioannis Xilas.

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