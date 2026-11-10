Il torneo
10 novembre 2026 alle 16:17
Lorenzo Carboni avanza in GreciaL'algherese elimina la testa di serie numero 4 e vola agli ottavi di finale nel Challenger Atp50 di Hersonissos
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Lorenzo Carboni, supera 7-6(3), 7-5 l'elvetico Remy Bertola, testa di serie numero 4, e vola agli ottavi di finale nel Challenger Atp50 di Hersonissos.
Sul cemento ellenico, mercoledì Carboni sfiderà nel secondo turno la wild card ellenica Ioannis Xilas.
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