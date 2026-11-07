Si chiude domani la regular season dei campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre.

Tre le squadre sarde impegnate nella A2 maschile.

Nel girone 3, il Tc Terranova ospita il Tennis Macerata, mentre giocano in trasferta il Tc Alghero MP Finance (girone 4) e Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (girone 8) impegnate sui campi, rispettivamente, di Tc Genova 1893 e Ct Albinea.



Girone 3, le partite della sesta giornata:

Tc Terranova-Tennis Macerata (ore 9)

Ct Barletta-Junior Tennis Perugia (10)

La classifica:

Junior Tennis Perugia 12; Tennis Macerata 9; Ct Barletta e Tc Terranova 4.



Girone 4, le partite della sesta giornata:

Tc Genova 1893-Tc Alghero MP Finance (ore 9)

Amp Pavia-Ct Bologna (10)

La classifica:

Tc Alghero MP Finance 13; Tc Genova 10; Amp Pavia 4; Ct Bologna 0.



Girone 8, le partite della sesta giornata:

Ct Albinea-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (ore 9)

Tc Padova-Tennis Giotto (10)

La classifica: Ct Albinea 13; Tennis Giotto 10; Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 4; Tc Padova 1.

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