Tennis A2, gli impegni delle squadre sardeMatch casalingo per il Tc Terranova, mentre Tc Alghero Mp Finance e Torres èAmbiente giocano in trasferta
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Si chiude domani la regular season dei campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre.
Tre le squadre sarde impegnate nella A2 maschile.
Nel girone 3, il Tc Terranova ospita il Tennis Macerata, mentre giocano in trasferta il Tc Alghero MP Finance (girone 4) e Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (girone 8) impegnate sui campi, rispettivamente, di Tc Genova 1893 e Ct Albinea.
Girone 3, le partite della sesta giornata:
Tc Terranova-Tennis Macerata (ore 9)
Ct Barletta-Junior Tennis Perugia (10)
La classifica:
Junior Tennis Perugia 12; Tennis Macerata 9; Ct Barletta e Tc Terranova 4.
Girone 4, le partite della sesta giornata:
Tc Genova 1893-Tc Alghero MP Finance (ore 9)
Amp Pavia-Ct Bologna (10)
La classifica:
Tc Alghero MP Finance 13; Tc Genova 10; Amp Pavia 4; Ct Bologna 0.
Girone 8, le partite della sesta giornata:
Ct Albinea-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (ore 9)
Tc Padova-Tennis Giotto (10)
La classifica: Ct Albinea 13; Tennis Giotto 10; Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 4; Tc Padova 1.