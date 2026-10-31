Si disputa domani, alle 9, la quinta giornata del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile.

E' la penultima giornata della regular season.

Nel girone 3, il Tc Terranova ospita lo Junior Tennis Perugia. Per evitare i playout, gli olbiesi devono vincere le ultime due partite esperare in una doppia debacle del Tennis Macerata, ora secondo e distante cinque lunghezze.

Nel girone 4, il Tc Alghero Mp Finance gioca sui campi dell'Amp Pavia. Una vittoria, concederebbe ai ragazzi di capitan Gino Asara la matematica certezza di volare ai playoff con un turno d'anticipo.

Nel girone 8, Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente di scena a Padova. Si sfidano le ultime due le raggruppamento: il match deciderà chi disputerà i playout da terza e che di quarta.



Girone 3, le partite.

Tc Terranova-Junior Tennis Perugia (ore 9)

Tennis Macerata-Ct Barletta (10).



La classifica: Junior Tennis Perugia 12; Tennis Macerata 6; Ct Barletta 4; Tc Terranova 1.



Girone 4, le partite.

Amp Pavia-Tc Alghero MP Finance (ore 9)

Ct Bologna-Tc Genova (10).



La classifica: Tc Alghero MP Finance 12; Tc Genova 7; Amp Pavia 4; Ct Bologna 0.



Girone 8, le partite.

Tc Padova-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (ore 9)

Tennis Giotto-Ct Albinea (10).



La classifica: Tennis Giotto e Ct Albinea 10; Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente e Tc Padova 1.

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