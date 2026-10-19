Ci sono anche dodici tennisti italiani al turno decisivo delle qualificazioni maschili del quinto e ultimo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali, che è iniziata domenica 13 settembre e che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Sono Tommaso Bardocci (7-6, 6-3 su Jacopo Recchioni), Davide Ciaschetti (doppio 6-1 allo slovacco Tobias Baranovic), Romeo Spinolo (7-6, 6-1 su Lorenzo Rocco), Noah Perfetti (2-6, 7-6, 10-6 su Nicola Porcu), Giulio Stella (6-1, 6-2 su Cristian Pilia), Leonardo Iemmi (6-4, 6-1 su Federico Della Corte), Carlo Cataldi (che dopo aver vinto il primo set 7-5 al tiebreak, ha incassato il ritiro di Alberto Sanna, che era in vantaggio 5-4 nel secondo), Boris Sarritzu (6-0, 6-1 su Jacopo Sanna), Simone Macchione (6-0, 6-1 su Paolo Schiavone), Adriano Botta (7-5, 6-3 sul tedesco David Loccisano), Riccardo Di Vita (6-1, 6-0 su Alessio Babudri) e Gabriele Maria Piano (doppio 6-0 sul britannico Dalbert Lee Barr).

Eliminati Niccolò Dessì (7-6, 6-1 dallo statunitense Alexander Chang), Francesco Mattia Ceccarelli (che non ha conquistato giochi contro il francese Arthur Bellegy), Andrea Meneschincheri (6-0, 6-1 dal francese Edouard Villoslada) e Alessandro Concu (6-4, 6-3 dall'irlandese Michael Wright).

Nel tabellone principale ci sono già la testa di serie numero 1 Tommaso Compagnucci, la numero 5 Fausto Tabacco, la 8 Lorenzo Angelini, Pietro Marino, Lorenzo Carboni, Gabriele Maria Noce, Michele Mecarelli, Andrea De Marchi, Gabriele Bosio, Manuel Mazza e le wild card Raffaele Ciurnelli, Matteo Gribaldo, Tobia Costanzo Baragiola Mordini e Valerio Bracci.

Quindici le italiane ai nastri di partenza delle qualificazioni femminili. Grazie al bye, è già al turno decisivo Camilla Gennaro, mentre giocano il primo turno Elena Margaria, Giulia Paternò, Nicole Andrea Molaro, Federica Bilardo, Carlotta Bassotti, Sveva Fumagalli, Aurora Deidda, Denise Valente, Ginevra Parentini Vallega Montebruno, Matilde Mariani, Galatea Ferro, Chiara Fornasieri, Carolina Cicu e Barbara Dessolis.

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