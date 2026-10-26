Sorpresa Sinner, annuncia il rientro al Six King Slam in programma a dicembreIl torneo di esibizione milionario, rinviato per i bombardamenti a Riad, si terrà dal 27 al 30: un’ottima notizia anche in vista degli Australian Open, Jannik è in ripresa
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Jannik Sinner giocherà il Six Kings Slam di Riad a fine dicembre: lo dice Supertennis, la tv della federazione tennis, dopo che l'azzurro ha postato sul suo profilo Instagram una storia con la carta del torneo col suo volto e il suo nome.
Il torneo di esibizione milionario, di cui Sinner ha vinto le prime due edizioni, è stato rinviato per via dei bombardamenti sull’Arabia Saudita: inizialmente in programma dal 21 al 24 ottobre, si disputerà dal 27 al 30 dicembre.
E così, mentre si addensavano le nubi persino sulla partecipazione agli Australian Open 2027, arriva una buona notizia sul ginocchio dell’altoatesino, che non gioca dal 12 luglio, giorno del secondo trionfo di fila a Wimbledon in finale contro Zverev. Se sarà della partita a Riad, evidentemente Jannik sta meglio e può iniziare la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2027. Troppo stretti invece i tempi per essere a disposizione alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre.
(Unioneonline)