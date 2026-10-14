

Stefano Travaglia è il primo azzurro a strappare il pass per i quarti di finale dell’Olbia Challenger. Il tennista di Ascoli Piceno ha aperto il programma della Cloto Arena sorprendendo la testa di serie numero 3 Valentin Royer per 6-2 7-5, guadagnandosi un posto nei primi otto nel Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events in collaborazione con il Tc Terranova.



«Tolti i primi due match giocati all’Atp250 di Bastad, questa è stata la mia miglior prestazione della stagione». Meglio di così probabilmente non si può, e se a dirlo è il protagonista stesso allora non ci sono dubbi. Il secondo incontro sardo di Travaglia è stato una gioia per gli occhi dal primo all’ultimo punto, sia in fase difensiva sia offensiva, al punto che Royer si è dovuta arrendere. «Sono contento, perché dietro queste partite c’è tanto lavoro, ma non è sempre detto che i risultati arrivino», il commento a caldo del numero 173 del mondo, «oggi è uscita fuori una grandissima partita che per fortuna è anche coincisa con la vittoria». Nel box dell’ex numero 60 Atp non manca coach Alessandro Motti, oggi particolarmente soddisfatto della prestazione del suo allievo. «A volte esulta più lui di me, oggi sicuramente è stata una di quelle situazioni», ha aggiunto "Steto", «Lavoriamo tutti i giorni con grande costanza, anche perché il tennis è sempre in evoluzione e i giovani si fanno sotto anno dopo anno. Prima volta ai quarti a Olbia? Vengo qui da alcuni anni, ma non c’ero mai riuscito, per cui sono molto felice. Al di là degli impegni in doppio, ho un giorno di riposo prima del mio match di venerdì e sono sicuro che ne approfitterò per fare un altro passo avanti nel torneo».

Dall’altro lato della rete, venerdì, ci sarà il polacco Maks Kasnikowski, che ha superato la testa di serie numero 6 Andrea Guerrieri per 6-3 6-4. Avanza ai quarti di finale anche lo statunitense Michael Mmoh: la testa di serie numero 4 ha piegato in due set lo spagnolo Daniel Rincon (7-5 6-2) e affronterà Luca Nardi.

Nardi è infatti il secondo italiano ad avanzare ai quarti. Il pesarese classe 2003 ha sconfitto la wild card algherese Lorenzo Carboni. Una sfida molto fisica al debutto contro August Holmgren, poi un incontro sul velluto nel derby contro Lorenzo Carboni. Gli incastri olbiesi hanno favorito Luca Nardi, che si è fatto trovare pronto e non ha perso la chance di raggiungere i quarti di finale in Sardegna. «Sono state due sfide diverse, dove ho tirato fuori tutti gli aspetti del mio tennis – le parole del numero 251 del mondo. Con Holmgren ho dovuto tenere botta fino alla fine, mentre oggi ho approfittato del calo di Lorenzo nel secondo set per ottenere una vittoria un po’ più agevole. Attualmente ho bisogno di giocare partite e prendere ritmo, ma al tempo stesso è piacevole sapere che avrò un giorno di riposo in vista di venerdì».

L’ex numero 67 ATP sarà opposto alla quarta testa di serie Michael Mmoh, che dopo un esordio convincente contro Laslo Djere si è confermato in ottima forma nel secondo turno contro Daniel Rincon: «Cercherò di preparare il match per il meglio sapendo che arriveremo entrambi freschi, vediamo come andrà».

Domani sarà il turno dell’ottava forza del seeding, Francesco Maestrelli, che affronterà il talento ceco Maxim Mrva nell’ultimo incontro del programma sulla Cloto Arena, che comincerà alle 11.

Intanti, nella club house del Tc Terranova, questa mattina è stato presentato il libro “Rampa di lancio” (Effepidue Edizioni), un autentico scrigno di aneddoti e ricordi sul mondo del tennis e sui tanti giocatori passati dai tornei organizzati da Mef Tennis Events come Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e numerosi altri. All’evento hanno partecipato anche il presidente del circolo olbiese Giuseppe Bianco, l’amministratore unico di Mef Tennis Events Marcello Marchesini, Francesco Maestrelli e Alessandro Motti.

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