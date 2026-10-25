Tennis, A1 femminile: Tc Cagliari sconfitto a domicilioIl Tc Prato vince 3-1 sui campi del circolo di Monte Urpinu
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Nel match valido per la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile, il Tc Prato vince 3-1 sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu, conquistando due complicati singolari in oltre due ore di gioco.
Tc Cagliari-Tc Prato 1-3.
Nuria Brancaccio (C) b. Noemi Basiletti 6-1, 6-1
Tatiana Pieri b. Alessandra Mazzola 3-6, 6-4, 6-4 in 2h14'.
Beatrice Ricci b. Barbara Dessolis 6-4, 7-6(5) in 2h06'
Basiletti/Aurora Zantedeschi b. Brancaccio/Dessolis 6-3, 6-3.