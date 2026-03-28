Jannik Sinner è a un passo dal Sunshine Double, l’accoppiata per i pochi eletti che riescono a vincere nello stesso anno i Master 1000 americani di Indian Wells e Miami.

Il numero 2 al mondo ha sconfitto in semifinale Alexander Zverev, il tedesco numero 4 del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-6, approdando in finale a Miami dove domani incontrerà il ceco Jiri Lehecka, numero 22 al mondo.

Un’ottima prova di Zverev non è bastata per portare a casa neanche un set. Sinner sempre perfetto nei momenti importanti della partita, ennesima prestazione monstre al servizio con 15 ace, ha strappato il servizio nel quarto game del primo parziale e ha gestito fino al 6-3.

Nel secondo set invece si arriva al tiebreak, l’errore decisivo Zverev lo commette sul 4 pari, Sinner poi chiude con un ace in un’ora e 53 minuti.

Il bilancio degli scontri diretti sale a 8-4 per Sinner, con Jannik che ha vinto le ultime sette sfide.

Il 24enne altoatesino raggiunge così la trentacinquesima finale ATP e ora punta al 26mo titolo in carriera e al secondo successo sul cemento di Miami in tre anni. Sinner allunga inoltre a 32 la striscia di set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, record di tutti i tempi.

E ora il Sunshine Double è alle porte, l’ultimo a realizzarlo è stato Roger Federer nel 2017. Contro Lehecka, che sta facendo uno splendido torneo, Sinner non ha mai perso un set nei quattro scontri diretti. L’ultimo al Roland Garros 2025, è stato una vera e propria mattanza per il ceco, sconfitto 6-0, 6-1, 6-2.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata