Ecco le gare in programma:



Serie B1 maschile.

Girone 3: Ct Pontedera-Tc Cagliari.

Classifica: Ct Pontedera*, Tc Cagliari* e Ct Persiceto 6; Momy Sport Village 3; Ct Parabiago 2; Ct Brindisi e Quanta Club* 1. (* una partita in meno).



Girone 6: Stc Bisceglie-Tc Porto Torres.

Classifica: Tc Bolzano 7; Canottieri Roma* 6; Stc Bisceglie, Tennis Chieti, Country Club Voghera e Tc Porto Torres* 2; Tennis Modena* 1. (* una partita in meno).



Serie B1 femminile.

Girone 1: Tc Cagliari A-Tc Lumezzane (ore 9).

Classifica: Tc Cagliari A 9; Tc Triestino 6; Tc Lumezzane* 4; Tc Rungg 3; Società Canottieri Casale 2; Tc President* 1; Sc Montecatini* 0. (* una partita in meno).



Girone 2: Tennis Beinasco-Torres Tennis.

Classifica: Ct Firenze 5; Ct Vela Messina, Tc Milano Bonacossa*, Tennis Beinasco e Torres* 4; Tc Baratoff* 2; At Verona 0. (* una partita in meno).



Girone 3: Ct Lucca-Tc Cagliari B.

Classifica: Santa Margherita Ligure 9; Tc Pistoia* 6; Salento Tennis Academy-Arnesano 4; Nuova Casale* 3; Ct Lucca 2; Tennis Macerata* 1; Tc Cagliari B 0. (* una partita in meno).



Serie B2 maschile.

Girone 7: Ct Firenze-Quattro Mori Tennis Team

Tc Parioli-Tc Cagliari

Tennis Team Vianello-Tc Moneta

Riposa: Poggio Forte Village.

Classifica: Tennis Team Vianello 9; Poggio Forte Village 5; Tc Moneta* e Tc Cagliari* 4;

Tc Parioli**, Ct Firenze e Quattro Mori Tennis Team* 0. (* una partita in meno; ** due partite in meno).



Serie B2 femminile.

Girone 4: Ct Bari-Ct Decimomannu.

Riposa: Tc Cagliari.

Classifica: Tc Cagliari 9; Forum Sc 5; Eur Sporting Club e Ct Decimonannu* 3; Ct Bari* 2; Tc Battipaglia* 1; Viola Tennis & Sports 0. (* una partita in meno).

