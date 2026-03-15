Prima finale della carriera per Jannik Sinner a Indian Wells. Il n.2 al mondo ha superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-2 6-4, in un'ora e 23' di gioco.

«Un grande risultato – le parole dell’azzurro dopo il match – , la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto più nostalgia lo scorso anno».

Ora la sfida questa sera con Medvedev (dalle 22 su Sky), che ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3).

Per Sinner c’è ora la chance di vincere e diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei i tornei Atp Masters 1000 sul duro. Su questa superficie Sinner ha vinto il suo primo Masters 1000, in Canada nel 2023. Ha trionfato poi due volte all'Australian Open (2024 e 2025) e altrettante alle Nitto ATP Finals (2024 e 2025), nel 2024 ha trionfato a Miami e a Cincinnati. Indian Wells resta l'unico "Big Title" sul cemento che ancora gli manca.

(Unioneonline)

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