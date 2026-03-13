Lotta sul tatami ma anche fuori Gabriele Doro, 4 volte campione d'Italia, che ha fondato l'SDA Team Doro, con cui sogna di poter rinverdire i fasti della lotta in città, dando ad altre giovani promesse la possibilità di emergere. L'atleta è stato ricevuto a Palazzo Ducale dove ha ricevuto il gagliardetto ufficiale del Comune di Sassari dal sindaco Giuseppe Mascia, l’assessora allo Sport, Nicoletta Puggioni e l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu, al quale lo lega un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Sassarese, 28 anni, da 5 nel giro della nazionale di lotta, Gabriele Doro ha un palmares di tutto rispetto: 13 medaglie a livello nazionale, compresi 4 titoli di campione d’Italia, quattro partecipazioni con l’Italia ai Campionati europei, due partecipazioni al Campionato del mondo – una delle quali conclusa con un lusinghiero quinto posto – il recente bronzo ai Giochi del Mediterraneo e infine il promettente debutto nella Mma.

Il risultato più prezioso però lo aspetta dall'amministrazione comunale. Il sindaco Mascia ha garantito: «Stiamo lavorando con determinazione per colmare la storica insufficienza di impianti sportivi per tutte le discipline attraverso il recupero di strutture oggi non fruibili e la realizzazione di nuove palestre e nuovi spazi. Ffaremo di tutto affinché tu possa coronare il tuo sogno e contribuire affinché tante giovani promesse possano coltivare il loro».

© Riproduzione riservata