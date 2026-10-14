L'organizzatore saudita "Riad Season" ha annunciato il rinvio della terza edizione del torneo di esibizione "Six Kings Slam" - che riunisce grandi nomi del tennis e la cui disputa era prevista per fine ottobre - in seguito ai sanguinosi attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita.

L'evento, inizialmente programmato dal 21 al 24 ottobre, è stato spostato al periodo tra il 27 e il 30 dicembre, secondo un comunicato di Riad Season condiviso su X da Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority.

Il torneo di esibizione, caratterizzato da un ricco montepremi di 12 milioni (1,5 a testa solo per partecipare, 6 al vincitore), ha visto trionfare nelle prime due edizioni Jannik Sinner, quest’anno assente per i problemi al ginocchio.

Quest’anno avrebbero partecipato lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, gli statunitensi Taylor Fritz e Learner Tien e l'australiano Alex de Minaur.

Da diversi anni l'Arabia Saudita persegue una politica volta a ospitare grandi eventi sportivi sul proprio territorio e dal 2028 dovrebbe ospitare anche un torneo Atp Master 1000. Tuttavia, tale strategia ha subito delle battute d'arresto a causa dello scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran a fine febbraio e, più recentemente, del conflitto in Yemen che vede contrapposti gli Houthi (sostenuti dall’Iran) e le forze governative (appoggiate da una coalizione militare guidata da Riad).

(Unioneonline)

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