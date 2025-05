Dopo il patteggiamento per il caso Clostebol, è finita la squalifica per Jannik Sinner. Che può così tornare in campo “in casa”, agli internazionali di Roma. L’appuntamento è per venerdì 9 o sabato 10 maggio, con l'esordio molto probabilmente di sera e di certo sul Centrale. La suggestione è quella di un ritorno in campo con un derby italiano: il sorteggio andato in scena a Fontana di Trevi metterà di fronte il numero 1 al mondo contro il vincente tra Federico Cinà (diciottenne beneficiario di una wild card e n. 323 Atp) e l'argentino Mariano Navone, n. 99 ma al 29° posto un anno fa.

Il possibile quarto di finale per Sinner potrebbe porlo di fronte al numero 6 del seeding, Casper Ruud, o anche Matteo Berrettini, qualora il romano andasse avanti (all'esordio avrà l'americano Korda). Poi eventuali semifinali con Fritz o De Minaur, mentre solamente in finale potrà affrontare Zverev o Alcaraz, dall'altra parte del tabellone. Il percorso è tracciato: l'Italia tifa affinché Sinner possa esserci il 18 maggio in finale a Roma.

Ma Jannik non sarà il solo italiano a puntare all'obiettivo grosso, perché tra le prime otto teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, da oggi ufficialmente in top ten per la prima volta in carriera. Come Sinner sfrutterà il bye al primo turno per esordire al secondo contro il vincente serbo Medjedovic (n. 72 Atp) e un qualificato. I suoi possibili quarti di finale, invece, potrebbero essere contro Zverev.

Al femminile, invece, le speranze azzurre sono sempre su Jasmine Paolini che a Roma è vittima della maledizione del primo turno. Mai è andata oltre se si parla di singolo, mentre in doppio, insieme a Sara Errani, è la detentrice del titolo vinto nel 2024. Da testa di serie n.6 comincerà dal secondo turno dove potrebbe avere un derby italiano con Giulia Pedone qualora l'italiana vincesse contro Lulu Sun. Il possibile quarto di finale, invece, sarebbe contro la numero 3 del seeding, Jessica Pegula. Paolini è poi dal lato del tabellone di Iga Swiatek, tre volte campionessa a Roma, che potrebbe così affrontare in semifinale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata