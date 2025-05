Bentornato. Il più forte tennista del mondo, Jannik Sinner, a mezzanotte torna a essere uno sportivo libero, riacquistando il diritto di potersi esibire pubblicamente dopo la squalifica di tre mesi.

Sinner aveva digerito male la decisione del suo staff legale di patteggiare la pena minore con l'Agenzia Mondiale Antidoping, la Wada, per il caso Clostebol. Un accordo che aveva evitato di andare a giudizio al Tas, il Tribunale arbitrale per lo sport, ma che – oggettivamente – era stato un addossarsi le responsabilità per la negligenza e la scarsa attenzione di una parte del suo team.

Sinner, che tutto questo se lo è lasciato alle spalle, si allenerà lunedì alle 19 al Centrale del Foro Italico, il cuore degli Internazionali Bnl di Roma, il Masters 1000 italiano che sta per entrare nel vivo con il primo turno.

L’attesa è febbrile, i biglietti per l’allenamento di domani – 10.500 circa volati via in poche ore, costo 19 euro – daranno la possibilità al pubblico italiano di dare il bentornato a Sinner, facendogli capire subito a che punto è l’amore degli amanti del tennis, vecchi e nuovi, per il numero 1. Oggi il trasferimento da Monte Carlo, un volo privato lo porta da Nizza a Fiumicino intorno alle 13, poi la sistemazione in un hotel non lontano dal Foro e quindi la reunion con gli altri azzurri vincitori della Coppa Davis 2024.

Il Foro Italico, tirato a lucido come mai prima d’ora, si presenta con l’abito migliore per accogliere il numero 1 del mondo al suo rientro. Per la prima volta, il tennis italiano può celebrare il suo torneo più importante schierando un azzurro come atleta più forte, secondo il ranking Atp. Un altro capolavoro del presidente cagliaritano della Federtennis, Angelo Binaghi, al vertice di un movimento che può vantare anche un altro giocatore, Lorenzo Musetti, nei primi dieci del mondo. L’attesa è straordinaria, bentornato Jannik.

Enrico Pilia

