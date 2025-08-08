Jannik Sinner è ufficialmente qualificato per le Atp Finals 2025, raggiungendo Carlos Alcaraz, il primo a conquistarsi un posto nell'evento finale della stagione che si si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre. Lo ha ufficializzato la stessa Atp.

Sinner aveva già blindato di fatto il posto alle Finals, ma tra i risultati di questi giorni nei tornei americani e la sua partecipazione a Cincinnati, ora il calcolo dei punti dà la certezza aritmetica. Al Masters 1000 statunitense, Sinner – al rientro in campo dopo il trionfo di Wimbledon – debutterà ai trentaduesimi contro Daniel Galán domani, con orario ancora da definire.

Sinner parteciperà all'evento per la terza stagione consecutiva e la quarta in assoluto. Detiene un record di 10-2 al torneo secondo e nelle ultime due edizioni è stato sconfitto solo da Novak Djoković (nella finale del 2023).

